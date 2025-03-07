Çoklu organ yetmezliği nedir, neden olur? Çoklu organ yetmezliği nedenleri

Çoklu Organ Yetmezliği (ÇOY), vücuttaki iki veya daha fazla organın işlevlerini yerine getirememesi durumudur. Genellikle ağır enfeksiyonlar, travmalar, sepsis, şiddetli yanıklar, büyük cerrahi operasyonlar veya kronik hastalıkların ilerlemesi sonucu ortaya çıkan kritik bir sağlık sorunudur. Organların iflas etmesi, vücudun homeostaz dengesinin bozulmasına ve hayati fonksiyonların sürdürülememesine neden olur. Çoklu organ yetmezliği tıbbi olarak son derece ciddi bir durumdur ve yoğun bakım tedavisi gerektirir.



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