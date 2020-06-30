Çölyak hastalığı belirtileri nedir? Çölyak hastaları nasıl beslenmeli?

ÇÖLYAK HASTALIĞININ ÇEŞİTLERİ

Çölyak hastalığı farklı semptomlar ve bulgularla kendisini gösterebiliyor. Bu özelliği nedeniyle hastalık klasik çölyak, atipik çölyak, sessiz çölyak ve potansiyel çölyak gibi farklı türleri bulunuyor.



KLASİK ÇÖLYAK: Daha çok süt çocukları ve küçük çocuklarda, 6-24. aylarında gluten alımı başladıktan sonra ortaya çıkıyor. Büyüme geriliği, kronik ishal, karında şişlik, halsizlik, iştahsızlık, kusma, adale zayıflığı gibi belirtiler görülüyor. Demir, folik asit ve D vitamini eksikliği (kemik gelişme bozuklukları) ile kanamaya eğilim (pıhtılaşma bozuklukları) sıkça görülüyor.

ATİPİK ÇÖLYAK: Hastalığın bu türüne ise genellikle 5-6 yaş üstü büyük çocuklarda ve erişkinlerde rastlanıyor. Genellikle bulgular çok hafif görülüyor ve sindirim sistemi dışı bulguları ön planda oluyor.

Boy kısalığı, diş minesi defektleri ve demir eksikliğinin yanında sindirim sistemine ait tekrarlayan karın ağrısı, bulantı, kusma, karaciğer enzimlerinde yükselme ile kabızlık gibi tipik olmayan bulgular görülebiliyor.