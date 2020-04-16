Corona virüs 8 metreye kadar bulaşabilir: 2 metre sosyal mesafe yeterli değil

Bourouiba, 2 metrelik sosyal mesafe uygulamasını eleştirerek, “'Bu mesafeler, damlacıkların uzun mesafelerini taşıyan yüksek momentumlu bir bulutun olası varlığını dikkate almayan aralık tahminlerine dayanmaktadır Bu eski modellere dayanarak halk sağlığı önerilerinin uygulanması, müdahalelerin etkinliğini sınırlayabilir. Bu ve diğer nedenlerle, uygun kişisel koruma ekipmanlarının giyilmesi, bir hastadan 2 metre uzakta olsa bile, enfekte olabilecek hastalara bakan sağlık çalışanları için hayati önem taşıyor” uyarısını yaptı.