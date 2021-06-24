Corona virüs ağaçlardaki polenler aracılığıyla en az 20 metre uzağa yayılıyor

Physics of Fluids'te yayınlanan araştırma için ekip, mikroskobik parçacıkların virüsün yayılmasında oynadığı rolü araştırmak için bir model oluşturdu. Model, yaklaşık 10 kişilik daha küçük grupları ve yaklaşık 100 kişilik daha büyük grupları simüle etti. Araştırmacılar, grubun rastgele üyelerinin Covid-19 olduğunu ve virüs parçacıkları saldığını varsaydı.