Corona virüs aşısı asla geliştirilmezse ne olacak?

Öte yandan, dünyadaki aşı çalışmaları umut verici olsa da bilim insanları bir aşının geliştirilmesinin en az 12 ile 18 ay sürebileceğini daha önce açıklamış, dünya yan etkileri yeterince test edilmemiş aşıların sonuçları ile önceli yıllarda birkaç kez yüzleşmişti.

Ancak, yeni tip corona virüse ilşkin şu anda geliştirilmiş hiçbir aşı bulunmuyor ve geliştirilememe ihtimali de var.