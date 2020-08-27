"Corona virüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı"

ERKEKLER COVİD-19'A KARŞI ZAYIF BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ VERİYOR

ABD’de Yale Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, erkeklerin şiddetli yeni tip corona virüs vakalarından muzdarip olmasının ve hastallıktan daha fazla ölmelerinin nedeni olarak bağışıklık sistemi tepkilerinin daha zayıf olması gösterildi.

Araştırmacılar, erkek hastaların virüsü öldüren ve iltihaplanmaya karşı savaşan T hücrelerinin zayıf üretimine sahip olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, kadınların bağışıklık sistemlerinin, erkeklerde görüldüğü gibi yaşla birlikte azalmayan sağlam bir tepkiye sahip olduğu görüldü.