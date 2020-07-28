Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı

Corona virüs aşısı üretmek için ortak çalışma yapan Pfizer ve BioNTech şirketleri dünya genelinde Covid-19 aşısının testlerine başladıklarını duyurdu. Testler 120 ülke ve bölgeden 30 bin katılımcıyla gerçekleştirilecek. Testler başarılı olursa 2020 sonunda iki şirketin geliştirdiği aşının piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ntv.com.tr 28.07.2020 - 12:39

Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 1
Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.

Dünyanın dört bir yanından ilaç şirketleri küresel salgına çare olması beklenen Covid-19 aşısını geliştirmek için yarış halinde.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 2
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech uluslararası Covid-19 aşısı denemelerine başladıklarını duyurdu.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 3
İki şirket 120 ülke ve bölgeden 30 bin kişinin katılacağı Covid-19 aşısı testlerine başladı.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 4
Olumlu sonuçların elde edilmesi durumunda Pfizer ve BioNTech ekim ayında lisans başvurusu yapacak. Şirketlerden yapılan açıklamaya göre testler başarılı geçerse Covid-19 aşısı 2020 sonunda piyasaya sürülecek.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 5
BNT162b2 adı verilen aşının 2020 sonuna kadar 100 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz üretilmesi planlanıyor.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 6
Covid-19'da potansiyel aşı geliştiricileri arasındaki Moderna Inc. de pazartesi günü yaptığı açıklamada 30 bin katılımcılı testlere başladıklarını duyurmuştu.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 7
Dünya genelinde Covid-19 aşısını geliştirmek için yapılan yarış gittikçe hızlanıyor. ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler bütün şirketlerle aşı anlaşması yapıyor.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 8
Son olarak ABD, geçen hafta test aşamasındaki Pfizer ve BioNTech aşısının 100 milyon dozuna 1,95 milyar dolar ödemişti.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 9
İngiltere de aynı aşından 30 milyon doz ön sipariş vermişti.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 10
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının, dün 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındığı bildirilmişti.
Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı - 11
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Covid-19 aşısının denemelerine başladığını duyurmuştu.

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