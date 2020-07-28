Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı

Corona virüs aşısı üretmek için ortak çalışma yapan Pfizer ve BioNTech şirketleri dünya genelinde Covid-19 aşısının testlerine başladıklarını duyurdu. Testler 120 ülke ve bölgeden 30 bin katılımcıyla gerçekleştirilecek. Testler başarılı olursa 2020 sonunda iki şirketin geliştirdiği aşının piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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ntv.com.tr 28.07.2020 - 12:39

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.



Dünyanın dört bir yanından ilaç şirketleri küresel salgına çare olması beklenen Covid-19 aşısını geliştirmek için yarış halinde.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech uluslararası Covid-19 aşısı denemelerine başladıklarını duyurdu.

İki şirket 120 ülke ve bölgeden 30 bin kişinin katılacağı Covid-19 aşısı testlerine başladı.

Olumlu sonuçların elde edilmesi durumunda Pfizer ve BioNTech ekim ayında lisans başvurusu yapacak. Şirketlerden yapılan açıklamaya göre testler başarılı geçerse Covid-19 aşısı 2020 sonunda piyasaya sürülecek.

BNT162b2 adı verilen aşının 2020 sonuna kadar 100 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz üretilmesi planlanıyor.

Covid-19'da potansiyel aşı geliştiricileri arasındaki Moderna Inc. de pazartesi günü yaptığı açıklamada 30 bin katılımcılı testlere başladıklarını duyurmuştu.

Dünya genelinde Covid-19 aşısını geliştirmek için yapılan yarış gittikçe hızlanıyor. ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler bütün şirketlerle aşı anlaşması yapıyor.

Son olarak ABD, geçen hafta test aşamasındaki Pfizer ve BioNTech aşısının 100 milyon dozuna 1,95 milyar dolar ödemişti.

İngiltere de aynı aşından 30 milyon doz ön sipariş vermişti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının, dün 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındığı bildirilmişti.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Covid-19 aşısının denemelerine başladığını duyurmuştu.