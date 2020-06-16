Corona virüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor

ntv.com.tr 16.06.2020 - 14:31
Dünya genelinde yeni tip corona virüsten ölümlerin sayısı 450 bine yaklaşırken,, bilim insanları beyne ve sinirlere kalıcı hasara neden olabilecek bir nörolojik hastalık dalgası konusunda uyarı yaptı.
Araştırmacılar, Covid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.
Bununla birlikte, Covid-19 hastalarında nadir de olsa katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bildirdi.
Uzmanlar, en hafif ihtimalle Covid-19'un kalıcı kronik yorgunluk ve depresyon salgınlarına neden olacağını düşünüyor.
İngiltere’de Cocid-19 neden olduğu nörolojik komplikasyonları takip etmek için CoroNerve adlı bir Ulusal Gözetim Programı oluşturuldu. Programda, İngiliz Nörologlar Birliği ile Kraliyet Psikiyatrist Koleji'nden araştırmacılar yer alıyor.