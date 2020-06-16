Corona virüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor

Bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile birikte bilişsel ve zihinsel hastalıkların arttığını açıkladı. Uzmanlar, en hafif ihtimalle Covid-19'un toplumlarda kalıcı kronik yorgunluk ve depresyon salgınlarına neden olacağını açıkladı.

ntv.com.tr 16.06.2020 - 14:31

Corona virüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor - 1

Dünya genelinde yeni tip corona virüsten ölümlerin sayısı 450 bine yaklaşırken,, bilim insanları beyne ve sinirlere kalıcı hasara neden olabilecek  bir nörolojik hastalık dalgası konusunda uyarı yaptı.

Corona virüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor - 2

Araştırmacılar, Covid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti. 

Corona virüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor - 3

ÇOK CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR

Bununla birlikte, Covid-19 hastalarında nadir de olsa katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bildirdi.

Corona virüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor - 4

KALICI YORGUNLUK VE DEPRESYON SALGINLARI GÖRÜLECEK

Uzmanlar, en hafif ihtimalle Covid-19'un kalıcı kronik yorgunluk ve depresyon salgınlarına neden olacağını düşünüyor.

Corona virüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor - 5

İngiltere’de Cocid-19 neden olduğu nörolojik komplikasyonları takip etmek için CoroNerve adlı bir Ulusal Gözetim Programı oluşturuldu. Programda, İngiliz Nörologlar Birliği ile Kraliyet Psikiyatrist Koleji'nden araştırmacılar yer alıyor.

Corona virüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor - 6
CoroNerve, nörolojik belirtilere sahip 150'den fazla İngiliz yetişkinin verilerini analiz etti. Araştırmanın sonucunda katılımcıların 3’te birinin duygudurum bozukluğu yaşadığı, 10 hastada psikoz, 6’sında demans geliştiği ortaya çıkarıldı.

Çalışmada, “Duygudurum bozukluğu 20-50 yaş arası hastalarda orantısız bir şekilde görüldü” açıklaması yapıldı.

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