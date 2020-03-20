Corona virüs hakkında efsaneler: Maske işe yarıyor mu?

ntv.com.tr 20.03.2020 - 14:06
Corona virüs salgını dünyada yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) insanların güvenli ve sağlıklı kalma konusunda doğru bilgiye sahip olduklarından emin olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şu anda dünya çapında 200 binden fazla hastası olan yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavi etmek ya da önlemek için henüz belirli bir ilaç yok.
DSÖ, her yaştan insana ellerini alkol bazlı temizleyiciler ile dezenfekte etmeleri, su ve sabunla sürekli yıkalamaları gibi basit adımlarla kendilerini korumalarını tavsiye ediyor.
Yaşlı insanlar ve önceden astım, diyabet vb. ciddi hastalığı olanlar, virüse karşı daha savunmasız gibi görünse de, DSÖ tüm insanların kendilerini Covid-19’dan korumak için adımlar atması gerektiğini söyledi.
Tüm bu uyarılar yapılırken özellikle sosyal medya üzerinden virüsle ilgili birçok mit, efsane ve yanlış bilgiler hızla yayılıyor. İşte o efsanelerden bazıları…
Yüz maskesi takmak kesinlikle hastalanmayacağınızın bir garantisi değildir. Virüsler gözlerden de bulaşabilir ya da aerosoller olarak bilinen küçük viral parçacıklar maskelere nüfuz edebilir. Bununla birlikte maskeler corona virüsün ana iletim yolu olan damlacıkların yakalanmasında etkilidir.
Enfekte biriyle yakın temas halinde olma olasılığınız varsa, maske hastalığın bulaşma olasılığını azaltır. Corona virüs belirtileri gösteriyorsanız veya teşhis edilmişseniz, maske takmak da başkalarını koruyabilir. Bu nedenle hastalara bakan sağlık ve sosyal bakım çalışanları için maske takmak çok önemlidir ve ayrıca hasta olan birine bakması gereken aile üyeleri için de tavsiye edilir.
Ancak şehirde dolaşıyorsanız veya toplu taşıma kullanıyorsanız maskeler muhtemelen çok az fark yaratacaktır, bu nedenle de maske depolamaya gerek yok.
Tüm virüsler zamanla mutasyon geçirebilir ve Covid-19’a neden olan virüste diğerlerinden farklı değil. Bir virüsün nasıl yaygınlaştığı doğal seçilime bağlıdır. Vücutta en hızlı yayılabilen ve etkili bir şekilde çoğaltılabilen versiyonları, doğal seçilimde “başarılı” olacaktır. Bu insanlar için tehlikeli olduğu anlamına gelmez. Çünkü insanları hızla öldüren veya onları etkisiz hale getirecek kadar hasta yapan virüslerin bulaşma olasılığı daha düşük olabilir.
Belirli bir yaşın altında ve kronik hastalıkları olmayan çoğu insan Covid-19’dan dolayı kritik hasta olmayacaktır. Ancak hastalığın hala mevsimsel gripten daha ciddi solunum semptomlarına yol açma şansı yüksek ve başka risk altındaki gruplarda var. Örneğin sağlık çalışanlarının virüse maruz kalma olasılıkları çok yüksek. Genç, sağlıklı insanların semptomları bildirmek ve karantina talimatlarını takip etmek de dahil olmak üzere gerçekleştirdikleri eylemler, toplumdaki en savunmasız kişileri korumak ve salgının genel yörüngesini şekillendirmede önemli bir rol oynayacaktır.
Aşı geliştirilme çabaları hızla devam ediyor ve birçok araştırmacı hayvanlar üzerinde testleri gerçekleştiriyorlar. Bununla birlikte ticari bir aşı yapılmadan önce yapılması gereken süreç ve denemeler uzun bir girişimi oluşturuyor. Aşı çıkmadan önce nadir görülen yan etkilerin bile tespit edilmesini sağlamak esastır. Bu uzun süreç göze alındığında en hızlı aşının bir yıl içinde piyasada olması bekleniyor.
Mevcut çalışmalar, corona virüsün sıcak ve nemli havaya sahip alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlar da bulaşabileceğini ve iklime bakılmaksızın virüs olabilecek herhangi bir alanda koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini gösteriyor.
Soğuk havanın ya da sıcak havanın virüsü öldürebileceğini düşünmek için hiçbir neden yok. Çünkü insan vücudu normal şartlarda dış sıcaklık veya hava durumuna bakılmaksızın 36.5 ila 37 derece civarında kalır.
Yeni tip corona virüsün sivrisinekler tarafından bulaşabileceğini gösteren hiçbir bilgi ya da kanıt yok. Covid-19 öncelikle enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen damlacıklar veya burundan tükürük damlacıkları veya akıntı yoluyla yayılan bir solunum virüsüdür.
Termal kameralar, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ateşi normal vücut sıcaklığından daha yüksek olanları tespit eden kişilerde etkilidir.
Bununla birlikte, enfekte olan ancak henüz ateşi olmayan insanları tespit edemezler. Enfekte olan insanların hastalanıp ateşinin yükselmesi 2 ila 10 gün arası sürebilir.
Vücudunuzun her yerine alkol veya klor püskürtmek, vücudunuza girmiş olan virüsleri öldürmez. Hem alkol hem de klorin yüzeyleri dezenfekte etmek için yararlı ancak uygun öneriler altında kullanılması gerektiğini unutmayın.