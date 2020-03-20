Corona virüs hakkında efsaneler: Maske işe yarıyor mu?

Enfekte biriyle yakın temas halinde olma olasılığınız varsa, maske hastalığın bulaşma olasılığını azaltır. Corona virüs belirtileri gösteriyorsanız veya teşhis edilmişseniz, maske takmak da başkalarını koruyabilir. Bu nedenle hastalara bakan sağlık ve sosyal bakım çalışanları için maske takmak çok önemlidir ve ayrıca hasta olan birine bakması gereken aile üyeleri için de tavsiye edilir.

Ancak şehirde dolaşıyorsanız veya toplu taşıma kullanıyorsanız maskeler muhtemelen çok az fark yaratacaktır, bu nedenle de maske depolamaya gerek yok.