Corona virüs hakkında neler biliyorsunuz? 14 soruda kendinizi test edin

Dünya genelinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı 3 milyon 163 bini, ölü sayısı ise 219 bini geçti. Hükümetler virüse karşı sıkı ekonomik ve toplumsal tedbirler uygularken, Covid-19'a ilişkin yanlış bilgiler sosyal medya kanalları üzerinde yayılmaya devam ediyor. Ancak, hastalık ile ilgili doğru bilgiye sahip olmak hayati bir dönem taşıyor. Aşağıda yer alan test ile corona virüs hakkında bildiklerinizi sınayabilirsiniz.

ntv.com.tr 29.04.2020 - 17:36 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 17:54

1. VİRÜS NEDİR?

A. Mikroskobik, tek hücreli bir organizma

B. Sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen ajanlar

C. Birincil fotosentetik pigment olarak klorofil içeren çok hücreli bir organizma

2. YENİ TİP CORONA VİRÜSÜN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) TARAFINDAN BELİRLENEN RESMİ ADI NEDİR?

A. SARS-CoV-2

B. Covid-19

C. Wuhan gribi

3. COVİD-19'DAKİ 19 NE ANLAMA GELİYOR?

A. Virüsü oluşturan 19 moleküle atıfta bulunuyor

B. DSÖ onları adlandırmaya başladığından beri belirlenen 19. corona virüstür

C. Virüsün ilk görüldüğü yıl: 2019

4. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN WEB SİTESİNE GÖRE ENFEKTE KİŞİLERİN YAKLAŞIK YÜZDE KAÇI HASTANEDE TEDAVİ GÖRMEDEN İYİLEŞİYOR?

A. % 6O

B. % 70

C. % 80

D. % 90

5. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DSÖ TARAFINDAN CORONA VİRÜS BELİRTİSİ OLARAK LİSTELENMEMİŞTİR?

A. Ateş

B. Kuru öksürük

C. Bulanık görme

D. Burun tıkanıklığı

6. CORONA VİRÜSE KARŞI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DAHA ETKİLİDİR?

A. Alkol bazlı el dezenfektanı

B. Sabun ve su

7. CORONA VİRÜS NE KADAR BÜYÜK?

A. Bir metrenin 8 milyarda biri çapında

B. Bir metrenin 80 milyarda biri çapında

C. Bir metrenin 800 milyarda bir metre çapında

8. CORONA VİRÜS İNSAN VÜCUDUNA GİRDİĞİNDE KENDİNİ NEREYE BAĞLIYOR?

A. Antijenler

B. Kırmızı kan hücreleri

C. Hava yollarının astarındaki Ace-2 reseptörleri

9. Coronavirüsler insanları ve çok çeşitli hayvan türlerini enfekte edebilen RNA virüsleridir. Kendi RNA’larını kopyalayarak canlı hücrelerinde çopalıyorlar? Peki RNA ne anlama geliyor?

A. Ribonükleik asit

B. Deoksiribonükleik asit 

C. Nükleik ajanın çoğaltılması

10. Araştırmalara göre corona virüs plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ne kadar süre hayatta kalabilir?

A. 72 saat veya daha fazla

B. 24 ile 60 saat

C. 4 ile 12 saat

11. DÜNYAYI ETKİSİNE ALAN SALGINLARDAN HANGİSİNİN SORUMLUSU CORONA VİRÜSLER DEĞİLDİR?

A. Şiddetli akut solunum sendromu (SARS)B.

B. Orta Doğu solunum sendromu (MERS)

C. Ebola

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, corona virüs tedbirlerinin ne zaman hafifletileceğini belirlemek için “R sayısını” izliyorlar. Peki “R sayısı” nedir?

A. Ölüme yol açan doğrulanmış corona virüs vakalarının yüzdesi

B. Corona virüs için test edilmiş popülasyonun yüzdesi

C. Virüs bulaşmış bir kişinin virüsü yayacağı ortalama insan sayısı

13. DSÖ’nün yaptığı son açıklamaya göre dünya genelinde corona virüse karşı kaç tane aşı çalışması gerçekleştirilmektedir?

A. 85

B. 92

C. 83

14. CORONA VİRÜSÜN ÖNCELİKLİ OLARAK HEDEF ALDIĞI ORGAN HANGİSİDİR?

A. Akciğerler

B. Böbrek

C. Kalp

D. Beyin

CEVAP ANAHTARI

  1. B
  2. A  (Yeni tip corona virüsün bilimsel adı SARS-CoV-2 olarak açıklandı, Covid-19 virüsün yol açtığı hastalığa deniliyor)
  3. C
  4. C
  5. C
  6. B
  7. B
  8. C
  9. A
  10. A
  11. C
  12. C
  13. C
  14. A

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