Corona virüs hakkında neler biliyorsunuz? 14 soruda kendinizi test edin

ntv.com.tr 29.04.2020 - 17:36 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 17:54
A. Mikroskobik, tek hücreli bir organizma
B. Sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen ajanlar
C. Birincil fotosentetik pigment olarak klorofil içeren çok hücreli bir organizma
A. SARS-CoV-2
B. Covid-19
C. Wuhan gribi
A. Virüsü oluşturan 19 moleküle atıfta bulunuyor
B. DSÖ onları adlandırmaya başladığından beri belirlenen 19. corona virüstür
C. Virüsün ilk görüldüğü yıl: 2019
A. % 6O
B. % 70
C. % 80
D. % 90
A. Ateş
B. Kuru öksürük
C. Bulanık görme
D. Burun tıkanıklığı
A. Alkol bazlı el dezenfektanı
B. Sabun ve su
A. Bir metrenin 8 milyarda biri çapında
B. Bir metrenin 80 milyarda biri çapında
C. Bir metrenin 800 milyarda bir metre çapında
A. Antijenler
B. Kırmızı kan hücreleri
C. Hava yollarının astarındaki Ace-2 reseptörleri
A. Ribonükleik asit
B. Deoksiribonükleik asit
C. Nükleik ajanın çoğaltılması
A. 72 saat veya daha fazla
B. 24 ile 60 saat
C. 4 ile 12 saat
A. Şiddetli akut solunum sendromu (SARS)B.
B. Orta Doğu solunum sendromu (MERS)
C. Ebola
A. Ölüme yol açan doğrulanmış corona virüs vakalarının yüzdesi
B. Corona virüs için test edilmiş popülasyonun yüzdesi
C. Virüs bulaşmış bir kişinin virüsü yayacağı ortalama insan sayısı
A. 85
B. 92
C. 83
A. Akciğerler
B. Böbrek
C. KalpD. Beyin