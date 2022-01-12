Corona virüs havaya yayıldıktan 20 dakika sonra bulaşma gücünün yüzde 90’ını kaybediyor

YENİ BİR CİHAZ GELİŞTİRİLDİ

Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu varsayım yerine sıcaklık, nem ve ultraviyole (UV) ışınlarını sıkı bir şekilde kontrol ederken, herhangi bir sayıda küçük, virüs içeren parçacıklar üretmelerine ve bunları beş saniye ile 20 dakika arasında herhangi bir yerde iki elektrik halkası arasında hafifçe havaya kaldırmalarına izin veren bir cihaz geliştirdiler.