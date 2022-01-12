Corona virüs havaya yayıldıktan 20 dakika sonra bulaşma gücünün yüzde 90’ını kaybediyor

Haberler - ntv.com.tr 12.01.2022 - 16:25
Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmanın corona virüsün solunan havada nasıl hayatta kaldığına dair şimdiye kadarki en gerçekçi simülasyonu olduğu belirtildi.
Bununla birlikte çalışmanın bulguları, fiziksel mesafe ve maske takmanın Covid-19’u önlemenin en etkili yolu olduğu kısa menzilli bulaşmasının önemine dikkat çekiyor. Havalandırmanın ise bunlardan daha az etkili olduğuna işaret ediliyor.
Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezi direktörü ve çalışmanın baş yazarı Prof. Dr. Jonathan Reid, “İnsanlar, sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmek yerine genelde odaların kötü havalandırılmasına odaklandı. Havalandırmanın önemsiz olduğunu söylemiyorum, ancak bence yine de en büyük maruz kalma riski birine yakın olduğunuzda gerçekleşiyor” diye konuştu.
Diğer taraftan, şimdiye kadar, corona virüsün havadaki küçük damlacıklarda ne kadar süre hayatta kaldığına dair varsayımlar, corona virüsün damlacıkları havada tutmak için dönen Goldberg tamburları adı verilen kapalı kaplara püskürtülmesi ile ilgili çalışmalara dayanıyordu.
Bu yöntemi kullanan ABD'li araştırmacılar, bulaşıcı corona virüsün üç saat sonra hala tespit edilebileceğini buldu. Yine de bu tür deneyler, bir insanın öksürdüğünde ya da nefes aldığında gerçekleşenleri tam olarak açıklayamıyor.
Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu varsayım yerine sıcaklık, nem ve ultraviyole (UV) ışınlarını sıkı bir şekilde kontrol ederken, herhangi bir sayıda küçük, virüs içeren parçacıklar üretmelerine ve bunları beş saniye ile 20 dakika arasında herhangi bir yerde iki elektrik halkası arasında hafifçe havaya kaldırmalarına izin veren bir cihaz geliştirdiler.
Reid, "Çalışmamız, geliştirdiğimiz cihaz sayesinde nefes verme işlemi sırasında aerosollere ne olduğunu gerçekten simüle edebilen ilk araştırmadır" dedi.
Öte yandan çalışma, viral partiküllerin akciğerlerin nispeten nemli ve karbondioksitten zengin koşullarını terk ederken hızla su kaybettiklerini ve kuruduklarını gösterdi.
Araştırmacıların bildirdiğine göre, bu faktörler corona virüsün insan hücrelerini enfekte etme yeteneğini bozuyor.
Son olarak, havanın sıcaklığı viral enfektivite üzerinde hiçbir fark yaratmadı ve bu durum corona virüsün yüksek sıcaklıklarda daha düşük olduğuna dair yaygın inanışla çelişiyordu.
Leicester Üniversitesi'nde klinik bir virolog olan Dr. Julian Tang, bulguların epidemiyologların sahada gözlemlediklerini desteklediğini söyledi.
Ancak, Leeds Üniversitesi'nde viroloji doçenti olan Drç Stephen Griffin, havalandırmanın önemini vurguladı:
"Aerosoller, uygun havalandırma olmadığında iç mekanları hızla dolduracaktır, bu nedenle enfekte kişinin oda içinde kaldığı varsayılırsa, virüs sürekli olarak yenilenecek."