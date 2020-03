Corona virüs için 10 emir (Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı)

Hepimiz her şeyi öğrendik. Hepimiz yeterince bilgilendik. Ama tecrübeler ve gözlemlerim bana “Tekrarda fayda var Osman Hoca” diyor. İsterseniz gelin, “Sıkıldık artık hocam” filan demeyi bırakın ve şu on emri günde en az iki kez tekrar edin. İşte o mühim ayrıntılar, daha doğrusu emirler...



İLK BEŞ



1) Mümkünse zorunlu olmadıkça evden çıkma.



2) Evinde de hijyene uymaya devam et.



3) Misafir kabul etme. Misafirliğe gitme. Aile büyüklerini ziyareti ertele.