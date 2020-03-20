Corona virüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi

ntv.com.tr - Reuters 20.03.2020 - 16:25 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 16:41
ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan son çalışmada, karantina altında bulunan bir hastadan alınan yeni tip corona virüs (Covid-19), hücreleri labaratuvar ortamında kültürlenerek incelendi.
Bilim insanları elektron mikroskobu kullanarak, Covid-19’a neden olan hatayı araştırdılar.
Burada bir tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak sarı nesneler Covid-19'a neden olan virüsleri gösteriyor.
Diğer bir fotoğrafta ise, virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça gösteriyor. 'Corona' Latince taç veya hale anlamına geliyor.