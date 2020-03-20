Corona virüs kaygısıyla başa çıkmanın 10 yolu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs insanlardaki kaygı düzeyini de artırdı. Bazı insanlar, günlük rutinlerinin ve hayatlarının değişmiş olmasından dolayı kaygılanıyor, bazıları ise virüsün hızla yayılıp ölümlere yol açması nedeniyle gelecek kaygısı yaşıyor.

ntv.com.tr 20.03.2020 - 09:03

Sosyal hayattan koparak eve kapanma, çocukların ne zaman okula gidebileceklerinin belirsiz olması, küçük işletmelerin nasıl hayatta kalacağından emin olamama, her şeyden önemlisi de ölümcül virüse yakalanma riski, insanlarda dozu gittikçe artan kaygıya yol açıyor.
Salgın hastalıklar döneminde bu tür kaygıların yaşanabileceğini belirten uzmanlar ise bazı önlemlerle kaygıyı kontrol altına almanın mümkün olabildiğini söylüyor. İşte corona virüs endişesini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilecek 10 strateji.

Bir program oluşturun

Her gece oturun ve ertesi gün için bir program oluşturun. Günün her saatinde neler yapabileceğinizi belirleyin. (Egzersiz, yemek pişirmek, arkadaşlarınıza ve ailenize ulaşmak, evi temizlemek ve çalışmak gibi) Sağlıklı aktiviteleri gününüze dahil edin ve süreçte benzer bir günlük rutini korumaya çalışın.

Medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlandırın

Haberdar olabilmek için televizyonu arka planda açık bırakmayın ve rastgele sosyal medyada dolaşmayın. Medyada çok fazla zaman geçirmek endişenizi artırabilir.

Ne izlemeyi seçtiğiniz hakkında bilgi edinin

Araştırmalar, kullandığınız medya türünün refahınızı etkileyebildiğini gösteriyor. İzlediğiniz şeyler kendinizi güvende tutma olasılığınızı etkileyebilir.

Evde egzersiz yapın

Fiziksel aktivite kaygıyı büyük ölçüde azaltabilir. Her türlü egzersiz kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olsa da, bazı çalışmalar kuvvet antrenmanının özellikle kaygıyı azaltmada etkili olduğunu gösteriyor. Bunun için evinizde halter aletleriniz varsa kullanın. Yoksa vücut ağırlığınızı veya bazı direnç bantlarını kullanın.

Duygularınızı etiketleyin, ne hissettiğiniz konusunda kendinize dürüst olun

Duygulara bir isim koymak ve onları sınıflandırmak, olumsuz duyguların yoğunluğunu azaltabilir. Her gün birkaç kez kendinizi kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın. Endişeli mi, üzgün mü, şaşkın mı hissettiğinizi kontrol edin. Duygularınızla savaşmak yerine onaylamak ilerlemenize yardımcı olabilir.

Endişelerinizi mantık ve gerçeklerle dengeleyin 

Şu anda yoğun duyguları deneyimlemek normaldir. Ve bu duygular endişenizi besleyebilecek birçok yararsız ve hatta yıkıcı düşünceye yol açar. Bu yüzden duyguları mantıkla dengelemek önemlidir. Gerçeklere bir göz atın. Dünyanın sona erdiğini düşünmeye başladığınızda bunun üstesinden gelemezsiniz. Kendinize, pandemilerin sona erdiğini, ekonomilerin düzeldiğini ve insanların hayatta kaldığını hatırlatın.

Kötümser hissediyorsanız, iyimser bir şey söyleyerek kendinize meydan okuyun

"Corona virüs işimi bitirecek" veya "Bundan asla kurtulamayacağız" gibi şeyler düşündüğünüzde, her şeyin daha iyiye gitme şansı olduğunu düşünün.

Sosyal desteği sürdürün, arkadaşlarınızla iletişimde kalmanın yollarını bulun

Neyse ki elektronik cihazlarımız sosyal uzaklıklardayken bile kolayca bağlantıda kalmamızı sağlıyor. Görüntülü sohbet, yüz yüze temasın aynı duygusal faydalarını sunmasa da, elektronik iletişim araçları sosyal desteği korumanıza izin verir.

Bu süre zarfında ulaşabileceğiniz yakın arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz yoksa konuşabileceğiniz kişileri bulun. Forumları, sosyal medya gruplarını veya bağlantı kurmak isteyenleri arayın. Yaşadığınız şey hakkında diğer insanlarla konuşmak endişenizi azaltabilir. Sadece kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olan stratejilerden bahsettiğinizden ve endişenizi besleyen felaket tahminleri yapmadığınızdan emin olun.

Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın

Kontrol edemediğiniz şeylere ne kadar çok odaklanırsanız (corona virüsün ne kadar yayıldığı gibi) daha endişeli hissedeceksiniz. Kendinizi güvende tutmak için atabileceğiniz adımlar, zamanınızı nasıl geçireceğiniz ve paranızı nasıl yöneteceğiniz gibi kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Bir şey üzerinde kontrol duygusu kazanmak iç huzuru kazanmanıza yardımcı olabilir.

Endişenizi dışsallaştırın

Anksiyetenize kontrolünüz dışındaki dış faktörler neden olabilir. Kaygıyı dış güç olarak görmek, onunla savaşmanın yollarını bulmanıza yardımcı olabilir. Anksiyeteyle en iyi uyku ve egzersizle savaşabileceğinize karar verebilirsiniz. Ya da yoga yaparken endişenin, yogadan hoşlanmadığına karar verebilirsiniz. 

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