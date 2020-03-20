Corona virüs kaygısıyla başa çıkmanın 10 yolu

ntv.com.tr 20.03.2020 - 09:03
Duygulara bir isim koymak ve onları sınıflandırmak, olumsuz duyguların yoğunluğunu azaltabilir. Her gün birkaç kez kendinizi kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın. Endişeli mi, üzgün mü, şaşkın mı hissettiğinizi kontrol edin. Duygularınızla savaşmak yerine onaylamak ilerlemenize yardımcı olabilir.
Şu anda yoğun duyguları deneyimlemek normaldir. Ve bu duygular endişenizi besleyebilecek birçok yararsız ve hatta yıkıcı düşünceye yol açar. Bu yüzden duyguları mantıkla dengelemek önemlidir. Gerçeklere bir göz atın. Dünyanın sona erdiğini düşünmeye başladığınızda bunun üstesinden gelemezsiniz. Kendinize, pandemilerin sona erdiğini, ekonomilerin düzeldiğini ve insanların hayatta kaldığını hatırlatın.
"Corona virüs işimi bitirecek" veya "Bundan asla kurtulamayacağız" gibi şeyler düşündüğünüzde, her şeyin daha iyiye gitme şansı olduğunu düşünün.
Neyse ki elektronik cihazlarımız sosyal uzaklıklardayken bile kolayca bağlantıda kalmamızı sağlıyor. Görüntülü sohbet, yüz yüze temasın aynı duygusal faydalarını sunmasa da, elektronik iletişim araçları sosyal desteği korumanıza izin verir.
Bu süre zarfında ulaşabileceğiniz yakın arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz yoksa konuşabileceğiniz kişileri bulun. Forumları, sosyal medya gruplarını veya bağlantı kurmak isteyenleri arayın. Yaşadığınız şey hakkında diğer insanlarla konuşmak endişenizi azaltabilir. Sadece kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olan stratejilerden bahsettiğinizden ve endişenizi besleyen felaket tahminleri yapmadığınızdan emin olun.
Kontrol edemediğiniz şeylere ne kadar çok odaklanırsanız (corona virüsün ne kadar yayıldığı gibi) daha endişeli hissedeceksiniz. Kendinizi güvende tutmak için atabileceğiniz adımlar, zamanınızı nasıl geçireceğiniz ve paranızı nasıl yöneteceğiniz gibi kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Bir şey üzerinde kontrol duygusu kazanmak iç huzuru kazanmanıza yardımcı olabilir.
Anksiyetenize kontrolünüz dışındaki dış faktörler neden olabilir. Kaygıyı dış güç olarak görmek, onunla savaşmanın yollarını bulmanıza yardımcı olabilir. Anksiyeteyle en iyi uyku ve egzersizle savaşabileceğinize karar verebilirsiniz. Ya da yoga yaparken endişenin, yogadan hoşlanmadığına karar verebilirsiniz.