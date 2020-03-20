Corona virüs kaygısıyla başa çıkmanın 10 yolu

Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın

Kontrol edemediğiniz şeylere ne kadar çok odaklanırsanız (corona virüsün ne kadar yayıldığı gibi) daha endişeli hissedeceksiniz. Kendinizi güvende tutmak için atabileceğiniz adımlar, zamanınızı nasıl geçireceğiniz ve paranızı nasıl yöneteceğiniz gibi kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Bir şey üzerinde kontrol duygusu kazanmak iç huzuru kazanmanıza yardımcı olabilir.