Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı: En ölümcül tip Avrupa’da

"MUTASYONUN HAFİF OLMASI DAHA AZ ÖLÜM ANLAMINA GELMİYOR"

Bununla birlikte, daha hafif mutasyonların bir kısmı, virüsün ortaya çıktığı Wuhan'daki benzer olduğunu ve bu türün Washington eyaleti de dahil olmak üzere ABD'de büyük ölçüde bulunan çeşitler olduğu belirtildi. Ancak bilim insanları, 'Wuhan'daki ilk günlerde virüsün tam mutasyonel çeşitliliğinin hala bilinmediğini' kabul ettiler.

Araştırmacılar, mutasyonların daha hafif olmasının ölüm riskinin daha düşük olacağı anlamına gelmediği konusunda uyardı.

Daha önce, İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyada yaklaşık iki buçuk milyon insana bulaşan corona virüsün, üç farklı türü olduğu ortaya çıkarılmıştı.

DÜNYAYA CORONA VİRÜSÜN ÜÇ FARKLI TÜRÜ YAYILIYOR