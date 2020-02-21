Corona virüs salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238'e çıktı

Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 238’e yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 18 bin 264’e ulaştı.

Ülkede Covid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 206’ya, müşahede altına alınanların sayısı 120 bin 302’ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 68’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.