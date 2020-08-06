Corona virüs son durum

Corona virüs salgınında vaka sayısı 19 milyona yaklaştı. 711 binden fazla kişi ölürken 12 milyon hasta iyileşti. Dünyada halen 7 milyona yakın aktif Covid-19 vakası bulunuyor. Avustralya'da başlayan ikinci dalga nedeniyle ülkede vaka sayısı 20 bine yaklaştı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 07:57

Avustralya’nın Victoria eyaletinde 8 kişinin daha yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 255’e, virüse yakalananların sayısı da 19 bin 927’ye yükseldi. Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ve yeni vaka artışının sürdüğü Victoria eyaletinde 471, Yeni Güney Galler’de 12 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 19 bin 927’ye çıktı.

YENİ ZELANDA'DA YENİ COVİD-19 VAKASI KAYDEDİLMEDİ

Yeni Zelanda Genel Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında 5 binden fazla kişiye yapılan testlerde, Covid-19 vakasına rastlanılmadığını söyledi.



Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 23 olduğunu ve tüm vakaların otellerde karantinada tutulduğunu belirten Bloomfield, hastanelerde Covid-19'lu hasta bulunmadığını hatırlattı.



Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 97 gündür toplum içinde Covid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22'si hayatını kaybetmişti.

AFRİKA'DA VAKA SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 997 bin 350'ye yükseldi.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 15 bin 131 artarak 997 bin 350 oldu.



Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 536 artışla 21 bin 679'e ulaştı.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 9 bin 298 ölümle Güney Afrika, 4 bin 930 ölümle Mısır ve 1261 ölümle Cezayir'de görüldü.



Morityus'ta aktif Covid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 529 bin 877 oldu, bu ülkeyi 94 bin 875 vaka ile Mısır, 44 bin 890 vaka ile Nijerya izledi.



Afrika'da, virüse yakalanan 677 bin 201 kişi ise hastalığı yendi.

FRANSA'DA CAN KAYIPLARI Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1695 artışla 220 bin 746'ya yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 305'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 148 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 142 artarak 82 bin 460 oldu. Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı tekrar düşüşe, vaka sayıları ise artışa geçti.