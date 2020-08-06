Corona virüs son durum

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 07:57
Avustralya’nın Victoria eyaletinde 8 kişinin daha yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 255’e, virüse yakalananların sayısı da 19 bin 927’ye yükseldi.
Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ve yeni vaka artışının sürdüğü Victoria eyaletinde 471, Yeni Güney Galler’de 12 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 19 bin 927’ye çıktı.
Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 997 bin 350'ye yükseldi.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 15 bin 131 artarak 997 bin 350 oldu.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 536 artışla 21 bin 679'e ulaştı.
Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1695 artışla 220 bin 746'ya yükseldi.
Son 24 saatte hastanelerde 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 305'e ulaştı.
Covid-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 148 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 142 artarak 82 bin 460 oldu.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı tekrar düşüşe, vaka sayıları ise artışa geçti.