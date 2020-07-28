Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 150 bini aştı

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.07.2020 - 08:14
Arjantin'de son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 59'a, vaka sayısı da 4 bin 890 artarak 167 bin 416'ya yükseldi.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek virüs kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi.
Şili'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 artarak 9 bin 187'ye, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 133 artarak 347 bin 923'e çıktı.
Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 252 bin 122 vaka ve 7 bin 353 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 319 bin 954, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1670, durumu kritik olanların sayısı ise 250 olarak açıklandı.