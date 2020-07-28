Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 150 bini aştı

Corona virüs salgınında toplam vaka sayısı 16 milyon 650 bini geçerken 656 binden fazla insan öldü. Şimdiye kadar 10 milyon 234 bin Covid-19 hastası iyileşti. Koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan ABD'de toplam can kaybı sayısı 150 binin üzerine çıktı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.07.2020 - 08:14

Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor.



200'den fazla ülke ve bölgeyi etkileyen pandemide dünya genelinde vaka sayısı 16 milyon 650 bini aştı. 10 milyon 230 binden fazla Covid-19 atlatarak sağlığına kavuştu ancak 656 binden fazla hasta hayatını kaybetti.

ABD'DE SON DURUM Sayılara bakıldığında Covid-19'un en çok etkilediği yer Amerika Birleşik Devletleri.



ABD'de toplam vaka sayısı 4.4 milyonu geçerken ölü sayısı da 150 binin üzerine çıktı. Başka bir ifadeyle ülkedeki her 2 bin 200 kişiden biri Covid-19 nedeniyle öldü.

BREZİLYA 2. SIRADA Güney Amerika ve Kuzey Amerika kıtaları Covid-19 salgınından çok kötü bir şekilde etkilendi. ABD'nin ardından en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü yer ise Brezilya.



Güney Amerika ülkesinde vaka sayısı 2,5 milyona yaklaşırken can kaybı 87 binin üzerine çıktı.

ARJANTİN'DE SON DURUM Arjantin'de son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 59'a, vaka sayısı da 4 bin 890 artarak 167 bin 416'ya yükseldi. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek virüs kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi.

ŞİLİ'DE CAN KAYIPLARI Şili'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 artarak 9 bin 187'ye, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 133 artarak 347 bin 923'e çıktı. Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 252 bin 122 vaka ve 7 bin 353 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.



Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 319 bin 954, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1670, durumu kritik olanların sayısı ise 250 olarak açıklandı.

GANA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 33 bini geçti.



Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 374 bin 612 Covid-19 testi yapıldı.



Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 655 artarak 33 bin 624'e yükseldi.



Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar 168 kişi yaşamını yitirirken iyileşen hasta sayısı ise 29 bin 801'e ulaştı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 8 bin 777'ye, Orta Amerika ülkesi Panama'da 1322'ye yükseldi.



Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 252 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 777'ye çıktı. Vaka sayısı da 8 bin 125 artışla 257 bin 101'e yükseldi.



İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 124 artarak toplam 131 bin 161 oldu.



Panama'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 1322'ye yükseldi.



Vaka sayısı da 1146 artarak 61 bin 442'ye çıktı.