Corona virüs son durum: ABD'de ölenlerin sayısı 138 bine yaklaştı

ntv.com.tr 13.07.2020 - 08:56 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 17:12
Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor.
Worldometer internet sitesinin derlediği verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aştı.
İlk ölümün gerçekleştiği 9 Ocak tarihinden bu yana 572 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı da 7,6 milyonu geçti.
ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke ise Brezilya.
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da vaka sayısı 1.8 milyonu aştı. Ülkede 72 binden fazla insan hayatını kaybetti.