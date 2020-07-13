Corona virüs son durum: ABD'de ölenlerin sayısı 138 bine yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 13 milyonu aştı. 7,6 milyonu aşkın insan iyileşirken, 572 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle öldü. ABD 3,4 milyon vaka ve 137 binden fazla can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke. ABD'nin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya ikinci sırada geliyor.

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ntv.com.tr 13.07.2020 - 08:56

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor. Worldometer internet sitesinin derlediği verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aştı. İlk ölümün gerçekleştiği 9 Ocak tarihinden bu yana 572 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı da 7,6 milyonu geçti.

ABD'DE SON DURUM ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.





Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 384 artarak 3 milyon 415 bin 590'a ulaştı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye çıktı.



Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 866 bin 176 vakayla Brezilya, 888 bin 944 vakayla Hindistan ve 733 bin 699 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 427 bin 638 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 403 kişi hayatını kaybetti.



New York'u 327 binden fazla vakayla California ve 270 bine yaklaşan vakayla Florida takip ediyor. ABD'de Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 42 milyon 481 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 517 bini geçti.

BREZİLYA'DA COVİD-19 SALGINI ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke ise Brezilya. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da vaka sayısı 1.8 milyonu aştı. Ülkede 72 binden fazla insan hayatını kaybetti.

BREZİLYA'DA 631 CAN KAYBI Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 631 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 72 bin 100’e, vaka sayısı da 24 bin 831 artarak 1 milyon 864 bin 681’e yükseldi.



Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 371 bin 997 vaka ve 17 bin 848 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.



Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 123 bin 204 olarak kayda geçti.



Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 23 BİNİ AŞTI Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 500 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 174'e yükseldi.



Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 701 artarak 878 bin 245'e çıktı.



Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 554 bin 429 kişi iyileşti.