Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 13 milyonu aştı. 7,6 milyon insan iyileşirken, 571 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle öldü. ABD 3,4 milyon vaka ve 137 binden fazla can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke. ABD'nin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya ikinci sırada geliyor.

ntv.com.tr 13.07.2020 - 08:56

Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 1

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor. 

Worldometer internet sitesinin derlediği verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aştı. 

İlk ölümün gerçekleştiği 9 Ocak tarihinden bu yana 571 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı da 7,6 milyona yaklaştı. 

Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 2

ABD'DE SON DURUM

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de tablo kötüleşmeye devam ediyor. 

Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 400 binin üzerine çıkarken 137 binden fazla hasta öldü. 

Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 3

BREZİLYA'DA COVİD-19 SALGINI

ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke ise Brezilya. 

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da vaka sayısı 1.8 milyonu aştı. Ülkede 72 binden fazla insan hayatını kaybetti. 

Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 4

BREZİLYA'DA 631 CAN KAYBI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 631 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 72 bin 100’e, vaka sayısı da 24 bin 831 artarak 1 milyon 864 bin 681’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 371 bin 997 vaka ve 17 bin 848 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 123 bin 204 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 5

HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 23 BİNİ AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 500 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 174'e yükseldi.

Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 701 artarak 878 bin 245'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 554 bin 429 kişi iyileşti.
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 6
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 7
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 8
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 9
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 10
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 11
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 12
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 13
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 14
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 15
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 16
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 17

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