Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti

ntv.com.tr 13.07.2020 - 08:56
Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor.
Worldometer internet sitesinin derlediği verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aştı.
İlk ölümün gerçekleştiği 9 Ocak tarihinden bu yana 571 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı da 7,6 milyona yaklaştı.
Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de tablo kötüleşmeye devam ediyor.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 400 binin üzerine çıkarken 137 binden fazla hasta öldü.
ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke ise Brezilya.
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da vaka sayısı 1.8 milyonu aştı. Ülkede 72 binden fazla insan hayatını kaybetti.