Corona virüs testi nasıl yapılıyor?

Coronavirüs testi nasıl yapılıyor, hasta ya da sağlıklı insanlar nasıl ayırt ediliyor? İşte 8 adımda Corona virüs testi...

ntv.com.tr 25.03.2020 - 13:18

Dünya genelinde #coronavirus vakaları ve salgına bağlı can kayıpları sürekli artarken, tanı kitlerinin erişilebilirliği ve doğru kullanımı da giderek daha fazla önem kazanıyor. Peki Coronavirüs testi nasıl yapılıyor, hasta ya da sağlıklı insanlar nasıl ayırt ediliyor? İşte 8 adımda Coronavirüs testi..

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