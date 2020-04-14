Corona virüs ve antikor testleri hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

Proteinlerin varlığı, bir kişinin virüse maruz kaldığı ve buna karşı antikorlar geliştirdiği anlamına geliyor, bu da kişinin en azından bir bağışıklığa sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak, uzmanlar, bağışıklığın ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar süreceği konusunda emin değil.

Antikor testlerinde genel olarak polimeraz zincir reaksiyonu testi veya PCR testi olarak bilinen bir laboratuvar tekniği kullanılıyor..