Corona virüs ve antikor testleri hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

ntv.com.tr 14.04.2020 - 14:21 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 14:25
Dünya genelinde corona virüs vakalarının sayısı iki milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti. Ancak, birçok ülke uyguladığı karantina ve sosyal mesafe uygulamaları nedeniyle, pandemisinin ekonomik ve toplumsal yükü altında ezilmeye başladı. Avrupa’da karantina altında olan ülkeler bazı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. Hafta sonu ölüm oranlarındaki artışa rağmen İspanya’da milyonlarca insan işlerine geri dönmeye başladı. İtalya ise bugün bazı mağazaları açtı. İskandinav ülkelerinde ise okullar açılmaya başladı. Uzmanlar corona virüs önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılabileceği öngörüldüğünde bazı antikor testlerinin hayata dönüş için çözüm sağlayabileceğini düşünüyor.
Seroloji testleri olarak da bilinen antikor testleri, aktif yeni tip corona virüs (Covid-19)enfeksiyonunu tespit edemiyor. Yani bir kişide corona virüs olup olmadığını söyleyemez. Aksine, testler kan örneği yoluyla bağışıklık sistemindeki antikorlar olarak bilinen proteinleri kontrol ediyor.
Proteinlerin varlığı, bir kişinin virüse maruz kaldığı ve buna karşı antikorlar geliştirdiği anlamına geliyor, bu da kişinin en azından bir bağışıklığa sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak, uzmanlar, bağışıklığın ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar süreceği konusunda emin değil.
Antikor testlerinde genel olarak polimeraz zincir reaksiyonu testi veya PCR testi olarak bilinen bir laboratuvar tekniği kullanılıyor..
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, geçen cuma günü CNN’e verdiği röportajda, "Bir hafta kadar bir süre içinde, oldukça fazla sayıda antikor testimiz olacak" dedi. Ama bu testlerin hazır oldukları anlamına gelmiyor.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), corona virüs için herhangi bir antikor testini onaylamadı, ancak Cellex Inc. tarafından yapılan bir teste acil kullanım izni verildi. Diğer bazı şirketler de geçen ay yürürlüğe giren yeni FDA politikası altında kendi versiyonlarını oluştutu ve bu da şirketlerin antikor testleri üretmesini ve dağıtmasını kolaylaştırdı.
FDA onayı olmadan, bu testler genellikle doğruluğunu kanıtlamak için gereken titiz bir süreçten geçmiyor ve bu durum endişeleri artırıyor.
CNN’e konuşan Halk Sağlığı Laboratuvarları Derneği CEO'su Scott Becker, testlerin çoğunu "berbat" olarak nitelendirdi. Becker Derneği ABD'de 125 eyalet, ilçe ve belediye halk sağlığı laboratuvarını temsil ediyor. Bu laboratuvarlar, özel laboratuvarlarla birlikte, testleri yürütmekten sorumlu olacaklar.
Ancak Becker, laboratuvarlarının piyasadaki testleri kullanmayacağını çünkü insanların yanlışlıkla corona virüse bağışık olduklarına inanarak işe geri dönebileceklerini veya sosyal mesafeyi durdurabileceğini belirterek, ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlar hakkında endişe duyduklarını söyledi.
Becker, antikor testlerinin kalitesi hakkındaki endişelerini ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sekreter Yardımcısı Dr. Brett Giroir ve FDA Komiseri Dr. Stephen Hahn ile paylaştığını söyledi. Giroir, bu testlerin doğruluğunu kontrol etmenin bir öncelik olacağını, ancak mevcut testlerin hepsinin aynı kalitede olmayacağını kabul etti.
Uzmanlara göre, Covid-19 antikorlarının varlığı, bir miktar bağışıklık seviyesini göstermenin yanı sıra, enfekte olan ancak hastalığa sahip olduklarını asla fark etmeyenlerin belirlenmesine yardımcı olabilir. İlk araştırmalar, çok sayıda insanın hafif semptomları olabileceğini veya hiç semptomu olmadığını gösteriyor ve bu grup corona virüsü daha önce düşünülenden daha fazla yayıyor olabilir.
NBC News’de yayımlanan 'Today Show'da, antikor testlerinin neden önemli olduğuna yanıt olarak Fauci, "Asemptomatik ve enfekte olduğunu bilmeyen binlerce kişinin varlığından şüpheleniyorum” dedi.
Öte yandan, antikorlara sahip kişilerin sayısını tam olarak bilebilmek, Covid-19 tedavisine de yardımcı olabilir. Covid-19'dan iyileşmiş birinin antikorlarını hasta olan kişiye enjekte ederek yapılan plazma çalışmaları dünya genelinde bir tedavi olarak yaygınlıkla kullanılıyor.
Covid-19 antikorları olanlar hastalığa karşı bağışıklığa sahip olabilir. Ancak, bağışıklık tepkisinin ne kadar güçlü olabileceği veya ne kadar sürebileceği belirsizdir.
Dünya Sağlık Örgütü Teknik Lideri Dr. Maria van Kerkhove, CNN'ye verdiği demeçte, "MERS corona virüsüne bakarsak, belki 10 ay, belki bir yıl boyunca bağışıklığı devam eden insanları görürdük. Ancak, orada bile, bu korumanın sağlanıp sağlanmadığını bilmiyorduk. Covid-19 için cevabı henüz bilmiyoruz, çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.
Antikor testi ile kimin bağışıklığa sahip olduğunu belirlemek, insanların işe dönme konusunda daha güvenli hissetmelerine yardımcı olabilir.
ABD’de en fazla vakanın görüldüğü New York’ta Vali Andrew Cuomo, virüs tarafından durdurulan bir şehirde "yaşamı yeniden başlatmak" için antikor testlerini geliştiriyor. Eyalet, kendi antikor test rejimini geliştirdi. Ardından sağlık departmanı bu testlerin eyalet içinde kullanım için onayladı. Cuomo, geçen hafta sosyal medyadan yaptığı FDA ile birlikte çalıştığını söyleyerek, “Biliyoruz ki testler tamamlanmadan hayatı yeniden başlatamayız" dedi.