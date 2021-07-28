Corona virüs zekada düşüşe neden oluyor: IQ’da 7 puana kadar gerileme görüldü

ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN SONUÇLARIYLA UYUMLU

Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, ana dil, eğitim düzeyi ve diğer değişkenler gibi faktörleri kontrol ettikten sonra, Covid-19’a yakalananların, virüse yakalanmayanlara kıyasla zeka testinde daha düşük performans gösterme eğiliminde olduğunu buldu.

Bununla birlikte, bilim insanları beyin sisi, konsantrasyon güçlüğü ve doğru kelimeleri bulma zorluğunun yaygın olduğu uzun süreli Covid vakaları ile uyumlu olan, akıl yürütme, planlama ve problem çözme gerektiren görevlerde en büyük eksikliklerin gözlemlendiğini söyledi. Önceki araştırmalar da Covid-19’dan kurtulanların büyük bir bölümünün nöropsikiyatrik ve bilişsel komplikasyonlardan etkilendiğini ortaya koymuştu.