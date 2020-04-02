Corona virüse karşı 5 mühim öneri (Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı)

ÖNERİ 5: KENDİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINIZI KENDİNİZ ALIN

Sevgili halkımız, Bize de düşen görevler var:



BİR: “Panik yok, tedbir var” kuralına harfiyen uyalım. Stres, korku, telaş kadar vurdumduymazlık ve aymazlığın da tehlikeli olduğunu unutmayalım.



İKİ: Medeni mesafeyi, yani en yakınınızdaki biriyle en az bir metre uzakta kalma meselesini ciddiye alalım.



ÜÇ: Çok ciddi bir ihtiyaç olmadıkça evimizde kalalım. Mümkünse sadece manav/pazar, market ve eczanelerle sınırlayalım. Bu süreçlerde de eldiven değil, maske kullanalım.



DÖRT: Evde izolasyon ve sosyal mesafe kurallarını da ihmal etmeyelim. Evimizde taşıyıcı ya da hasta biri varsa koruyucu önlemleri maksimum seviyede tutalım, adeta adı konmamış bir ‘evde karantina’ya dönüştürelim. El yıkama meselesini el temizliği haline getirelim. El-yüz temasını minimuma indirelim.



BEŞ: Devletten sokağa çıkma yasağı ilan etmesini beklemek yerine biz kendimiz böyle bir yasak yürürlükteymiş gibi davranalım ama bu arada evimizi huzurlu, keyifli, neşeli hoşgörülü ‘sosyal bir cennet’ yapmayı da unutmayalım. Bilelim ki her gecenin elbet bir sabahı vardır. O sabahı çabuklaştırmaksa bize bağlıdır.

Fotoğraf: İstanbul'da Pendik'te dün sabah