Corona virüse karşı aşı yarışında Çin öne geçti: Umut verici sonuçlar

ntv.com.tr 25.05.2020 - 16:42 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 17:02
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 500 bini, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 345 bini geçerken Çinli bilim insanları umut verici bir gelişme kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün son açıklamasına göre küresel çapta, Covid-19’a karşı 83 aşı geliştiriliyor. ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa’da potansiyel 8 aşının insanlar üzerinde deneyleri devam ederken, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ekim ayında ilk sonuçlarının alınmasının ardından dağıtılabileceği duyuruldu.
Çinli ilaç şirketi CanSino Biologics ise corona virüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının insan testlerini tamamladığını duyurarak ABD’li ve Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Çin’deki salgın kontrol önleme merkezleri ve üniversitelerle birlikten geliştirilen aşı, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 108 gönüllüye; az, orta ve ağır dozlarda olmak üzere 3 farklı şekilde uygulandı. Tüm gruplardaki insanlar iki hafta sonra Covid-19 ile savaşmak için antikor üretmeye başladı. 28 gün sonra ise deneklerin kanlarında virüsle savaşan T hücrelerinin tavan yaptığı açıklandı. Öte yandan, yüksek dozda aşı alanların düşük dozda aşı olanlardan iki kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.
Bununla birlikte son dozun verilmesinden itibaren iki ay boyunca izlenen deneklerde kas ağrısı, ateş gibi hafif yan etkilerin görüldüğü belirtildi.
Ad5 adı verilen corona virüs aşısı ciddi bir yan etkiye sahip olmadığı için ve Covid-19’a karşı belli bir düzeyde antikor üretilmesini sağladığı için ülkedeki sağlık otoriteleri tarafında güvenli olarak kabul edildi.
Öte yandan, ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Baylor College of Medicine’nde aşı uzmanı olan Dr. Peter Hotez, gönüllülerin aşılanmayla birlikte sıfır olan antikor düzeylerinin yüksek seviyelere ulaşmasının umut verici olduğunu ancak Covid-19 nötralize edecek kadar güçlü bir bağışıklık seviyesine çıkamadıklarını söyledi.
“Çin’de yapılan aşı çalışmasında, deneklerin zararlı patojenler ile savaşan bağışıklık hücrelerinden biri olan T hücrelerinde yükselme görüldü, ancak virüsü bloke edip yayılmasını önleyen antikorlarda belirgin bir artış görülmüyor. Yine de aşının ciddi yan etkilere sahip olmaması onun çok hızlı bir şekilde kullanılmaya başlamasının yolunu açabilir” ifadelerini kullandı.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yakından çalışan Massachusetts merkezli Moderna, geçen hafta Covid-19 aşısı konusunda umut vaadeden bir açıklama yapmıştı.
Üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği belirtilen açıklamada, bu deneylerde aşının insan vücudunda, Covid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.
Açıklamada, 1. faz klinik deneyin 8 kişi üzerinde yapıldığı, aşı verilen kişilerin vücudunda, Covid-19'u atlatan kişilerin seviyesinde ya da daha üst seviyede antikor gözlendiği aktarıldı. Aşının ciddi bir yan etkisinin de tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, sadece 1 katılımcının vücudunda kızarıklık olduğu bunun da kısa sürede geçtiğine işaret edildi. Açıklamada, aşı çalışmasının 2. fazının yakın zamanda başlatılacağı, temmuzda da 3. aşamanın başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Oxford Üniversitesi’nin yeni tip corona virüse karşı geliştirdiği aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildi. ilk aşaması Nisan ayında başlayan testlerin ikinci kısmına 70 yaş ve 5-12 yaş grubu dahil olmak üzere 10 binden fazla gönüllü kaydoldu. Daha önce, aşının eylül ayında dağıtıma hazır olması için, üniversitenin hükümet tarafından 130 milyon sterlin ödenek aldığı açıklanmıştı.
Bununla birlikte, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar hükümet tarafından Oxford Üniversitesi’nin ortağı AstraZeneca’ya 1,2 milyar dolarlık destek verileceğini ve 300 milyon doz aşı sipariş verildiğini açıkladı. Diğer yandan, geçen hafta 6 maymun üzerinde gerçekleştirilen deneylerde aşının yaklaşık 2 ay boyunca koruma sağladığı bir süre sonra hepsinin yeniden enfekte olduğu bildrildi. Ancak ABD Sağlık Bakanı Azar, 3 gün önce yaptığı açıklamada Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının ekim ayında hazır olacağına inandıklarını kaydetti.