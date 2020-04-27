Corona virüse karşı neden hemen bir aşı geliştirilemiyor?

"KİMSENİN BU VİRÜSE KARŞI KANITLANMIŞ BİR BAĞIŞIKLIĞI YOK"

Sadece birkaç ay içinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) dünyanın neredeyse her köşesine yayıldı ve ne yazık ki birkaç savaştan veya doğal afetlerden daha fazla can aldı. CNN’in şef sağlık editörü Dr. Sanjay Gupta, dünyada kimsenin bu virüse karşı bağışıklıklığının olmadığını belirterek, yapılan aşı çalışmalarında dikkatli davranılmasının önemine dikkat çekti.

Gupta, aşı çalışmalarının ilk gönüllerinden biri olan Sean Doyle ile Emory Tıp Fakültesi’nde bir araya geldi.