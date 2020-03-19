Corona virüse beslenme kalkanı

Corona virüsle mücadelede, bulaşı önleyecek tedbirlerin yanı sıra dengeli ve doğru beslenme de önemli bir rol oynuyor. Zira uzmanlar her fırsatta güçlü bir bağışıklık sisteminin virüsler de dahil vücut için zararlı tüm mikroorganizmalarla mücadelede kilit rol oynadığına dikkat çekiyor.

ntv.com.tr 19.03.2020 - 11:45 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 11:47

Bağışıklık sistemin güçlendirilmesinde yaşam tarzı ve alışkanlıkların da etkisi var ama en önemli rollerden biri kuşkusuz yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilir olmasına düşüyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü de corona virüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıyor. Örkçü, bağışıklığın güçlendirilmesinde etkili olan vitamin ve mineralleri sıralayarak şu bilgileri veriyor:

Demir: Eksikliğinde bağışıklık sistemini güçsüz düşürür ve enfeksiyonlara duyarlılığı artırır. Kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagiller ve yeşil sebzeler yanında C vitamini alınmalıdır. C vitamini demir emiliminin vücudumuzda artmasına yardımcı olur.

Çinko: Bağışıklıkta önemli rolü vardır. Et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünleri, çinkonun en iyi kaynağıdır.

Omega 3: Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmayı sağlar. Balık (uskumru, somon, sardalye), ceviz, badem, soya filizi, koyu ve yeşil yaprak sebzeler, keten tohumu, semizotunda bulunur. Haftada 2-3 kez 150 gram kadar alınmalıdır.

B12: Bağışıklık sisteminde, sinir sisteminde ve kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında görevlidir. B12 vitamini, et, süt, peynir, yumurta ve balık gibi sadece hayvansal besinlerde bulunur.

Probiyotlar: Biyolojik değeri yüksek süt ve süt ürünleri probiyotik ve prebiyotik içeren gıdalar, sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini güçlendirirler. Bağışıklık sistemini güçlendiren dost bakterilere probiyotik adı verilir. Kefir probiyotik bir besindir ve ayrıca B vitaminlerinin emilimini da artırır.

Ev yapımı turşu: Ev yapımı turşular hem probiyotik özellik taşırlar ve bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesinde bizi yalnız bırakmazlar. Dışardan hazır alınan bir turşunun tuz içeriği yüksek olabilecekken özellikle tansiyon ve böbrek hastaları için risk teşkil edebilir, bu riski ortadan kaldırmak için kendi turşunuzu kendinizin kurmasında fayda var.

C vitamini: bağışıklık siteminizi güçlü tutarak hastalanmanızı engeller. Kuşburnu, turunçgillerden, domates, biber, maydanoz, soğan, dutsu meyveler dediğimiz berryler, kabak, brokoli ve yeşil salatalar C vitamin almanızı sağlayacak besinlerdir.

8 bardak suyu ihmal etmeyin: Bunun yanında toksin atımını hızlandırmak ve vücudumuzu canlandırmak için günlük 8 su bardağı su tüketimini ihmal etmemekle beraber taze sıkılmış bazı meyve ve sebze sularının da tüketimini arttırmak çok doğru olacaktır.

Sirke: Tüketimine bağlı olarak gözlemlenen olumlu sağlık etkileri yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. İlk defa, tıbbın kurucusu olarak atfedilen Hipokrat tarafından sirkenin sağlığa faydalı olabileceği belirtilmiştir. Antik zamanlardan beri, sirke antiseptik bir ürün olarak yaraların iyileştirilmesinde ve enfeksiyonlarla mücadele amacı ile kullanılmıştır. Sebze-meyve dezenfektanı olarak da kullanılabilir hatta suyunuza birkaç damla sirke ilave ederek içebilirsiniz.

Tarhana: Biliyoruz ki tarhana Türk kültürünün vazgeçilmez çorbasıdır. Vitamin mineral ve antioksidan içeriğinin yanı sıra besleyici özelliği de yüksektir.

Uyku / melatonin: Üretim ve salınımı karanlık ile başlar ve aydınlıkla sona erer. Aydınlık dönemin uzaması veya aniden ışığa çıkılması melatonin üretimini durdurur. Bu nedenle melatonine “karanlığın biyokimyasal tanımlayıcısı” şeklinde sembolik bir isim de verilmiştir. İnsanlarda melatonin salınımı karanlığın çökmesinden hemen sonra başlar (20:00-23:00), gecenin ortasında (02:00-04:00) pik düzeylere ulaşır, sabah saatlerinde (07:00-09:00) ise sona erer.

Doğal antibiyotikler: Sarımsak, kefir, brokoli, zencefil, kekik, kırmızı biber, elma sirkesi ve baldır.

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