Corona virüsle ilgili korkutan bulgu: Sadece akciğere zarar vermiyor

Bilim dünyasını gündemi şu sıralar corona virüs. Virüsle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akciğerlerde tahribata yol açtığı bilinen corona virüsle ilgili son bulgular korkutucu. Geçtiğimiz günlerde corona virüsün beyin ve sinir sisteminde hasara neden olduğu açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre ise virüs, kalp, böbrek, karaciğer ve bağırsaklara da zarar veriyor.

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NTV 16.04.2020 - 14:17

Dünyada corona virüs vaka sayısı 2 milyonu geçerken yeni araştırmalar virüsün sadece akciğerlere değil, kalp ve böbreklere de zarar verdiğini ortaya koydu.

Farklı ülkelerden doktorlar, virüsün kalpte enflamasyona, akut böbrek hastalığına, nörolojik bozukluğa, kanda pıhtılaşmaya, bağırsak hasarına ve karaciğer sorunlarına da yol açtığını gösteren bulgulara rastladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre doktorlar; bu nedenle ağır Covid-19 vakalarının tedavisinin zorlaştığını belirtiyor.

Bu nedenle iyileşme süreci daha belirsiz hale geliyor.

Çin ve New York'taki doktorlar, Covid-19 hastalarında, kalp kası iltihabına ve ani kalp durmasına yol açabilecek ritim bozukluğuna rastladıklarını da bildirdi.

AKIL SAĞLIĞI UYARISI Uzmanlar, salgın geçtikten sonra dünyanın kötü bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya kalacağı konusunda da uyardı.