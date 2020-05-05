Corona virüsle ilgili yanlış bilgi yayan 7 insan tipi

POLİTİKACI

Yanlış bilgi sadece internetin karanlık köşelerinden gelmiyor.Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, hastaların vücutlarını UV ışığına maruz bırakmasının mı yoksa çamaşır suyu enjekte etmenin mi corona virüse karşı daha koruyucu olduğunu sorguladı Gerçeklerin bağlam dışına çıkmasına neden olan Trump, daha sonra yorumların alaycı olduğunu iddia etti. Ancak bu, insanların dezenfektanla tedavi etmelerini istemek için yardım hatlarına telefon etmelerini engellemedi.

Sadece ABD Başkanı değil. Çinli bir dışişleri bakanlığı sözcüsü, Covid-19'un ABD Ordusu tarafından Wuhan'a getirilmiş olabileceği fikrini destekledi. Öte yandan, salgın hakkındaki komplo teorileri ilk kez Rusya devlet televizyonunda tartışıldı.