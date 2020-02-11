Corona virüsler halk sağlığını sınır aşırı tehdit ediyor

Temmuz 2003'e kadar devam eden salgında 9 ayda çoğunluğu Çin'de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi. Hastalıktan ölüm oranı yüzde 9,6 oldu. Virütik bir hastalık olduğu için antibiyotiklerin etkili olmadığı SARS için halen insanlar üzerinde tam etkili bir tedavi bulunabilmiş değil. Corona virüsün yol açtığı hastalık ancak bazı anti-viral ilaçlar ve semptomları gidermeye yönelik tedavilerle iyileştirilebiliyor.