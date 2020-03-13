Corona virüste adım adım tedavi yöntemi (Sağlık Bakanlığı yayınladı)

2. ve 3. basamak / Sağlık Kuruluşlarında

Devlet hastaneleri ve üniversite eğitim hastaneleri ise Covid-19 tanısına uyan bir vaka ile karşılaşılması durumunda daha önce belirlenmiş olan birimlerde bu kişi ya da kişiler izole edilecek.

Hastadan solunum yolu örneği alınacak. Örnek negatif çıkarsa, hastaya alternatif tanıya yönelik tedavi verilecek. Tedavi sonucu semptomlarda 48 saat sonra düzelme olursa, alternatif taniya yönelik tedavi verilerek evde 14 gün süre ile izolasyona devam etmek kaydı ile hasta taburcu edilecek. 48 saat tedaviye rağmen semptomlarda düzelme yoksa hastadan ikinci defa örnek alınacak. 2. örneğin sonucunun da negatif çıkması durumunda Covid-19 dışlanarak diğer tedavi yöntemleri uygulanacak.

Hastalardan alınan numunenin pozitif çıkarsa Covid-19 tanısı ile güncel literatürdeki ve Covid-19 Rehberi'ndeki bilgiler ışığında uygun şekilde tedavi uygulanacak.

Kesinleşen olgulardan yoğun bakım ihtiyacı olan veya entübe edilen hastalar 2. 3. düzey yoğun bakım ünitelerinde izolasyon odalarında takip edilecek.

İyileşen hastaların taburcu edilmesi için en az 24 saat arayla alınan iki solunum yolu örneğinin negatif sonuçlanması beklenecek.