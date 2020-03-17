Corona virüste doğrular ve yanlışlar (Virüssavar önlemler)

İzolasyonda ortamı sık sık havalandırın. Mümkün olan en az kişiyle temas kurun. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurmayın.

YANLIŞ Tedbirli olun ama panik, yapmayın. Bunun da bir gün geçeceğini, bu önlemlerin ilaç veya aşı için bilim insanlarına zaman kazandıracağını aklınızda tutun.