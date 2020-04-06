Corona virüste iki yeni umut (Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı)

PLAZMA TEDAVİSİ BAŞLAMAK ÜZERE Herhangi bir bulaşıcı hastalığı yenip başarıyla atlatan, vücudu o hastalığa karşı bağışıklık kazanmış kişilere bu bağışıklık gücünü kanında dolaşan antikor isimli moleküller sağlıyor. Eğer siz o iyileşen kişiden aldığınız kanın plazma bölümünü dikkatle ayırır ve içindeki antikorları yoğunlaştırdıktan sonra hasta kişilere verebilirseniz, iyileşme hız kazanıyor. Ayrıca ağır vakalar ve yaşamsal tehdit altında olanlarda da bu ‘antikor yükleme’ ya da ‘plazma tedavisi’ uygulamaları müthiş başarılı. Plazma tedavisi daha önce SARS ve Ebola salgınlarında da kullanıldı, başarılı oldu. Ülkemizde farklı pek çok merkezde bu yönde çalışmalar hızla sürüyor. Uzmanlar uygulamaya da kısa bir süre sonra geçilebileceğini müjdeliyor.

Aklınıza sahip çıkın: Süreç uzadıkça ruh sağlığımız daha fazla etkilenecek. Biliniz ki kaygı, korku, endişe ve panik virüsleri en az koronavirüsün kendisi kadar tehlikeli düşüncelerdir. Olumlu olun ve ensenizi sakın karartmayın. Ailenize sahip çıkın: Aile en büyük güç, en büyük direnç, en sağlam aidiyettir. Sıkı değil sımsıkı olun, ailenizi dik ve diri tutun. ‘Şefkat ve huzur hapları’nı her gün sabah ve akşam düzenli yutun. Paranıza sahip çıkın: Sürecin uzayabileceğini dikkate alarak doğru ve akılcı bir mali plan yapın, paranızı pulunuzu dikkatle kullanın, boş ve gereksiz harcamalardan uzak kalın.

Bu kötü günler elbette geçecek. Birbirimize sarıldığımız, hasret giderip kucaklaştığımız, sokaklar, caddeler, parklar, bahçelerde özgürce dolaştığımız, eşimiz dostumuzla, çoluğumuz çocuğumuzla yeniden “Yaşasın hayat!” diye haykırdığımız günler inşallah yeniden gelecek.Ve bu başımızdan geçenlerin çoğu -doğal olarak- unutulup gidecek ama bir nokta var ki onu asla unutmayacağız: Sağlık ordumuzun fedakârlığını asla unutmayacağız!Doktorlarımızdan hemşirelerimize, sağlık memurlarımızdan teknisyenlerimize, güvenlikçimizden temizlikçimize, eczacımızdan terapistlerimize bu ordunun her neferi birer kahraman olarak hatırlanacak.Koronavirüs enfeksiyonu tedavisinde başarılı olduğu kabul edilen sıtma ilacı klorokin fosfatı kendi tesislerinde üreterek halkımıza bağışlayan Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, yürekten bir teşekkürü fazlasıyla hak ediyor.