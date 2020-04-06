Corona virüste iki yeni umut (Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı)

ntv.com.tr 06.04.2020 - 07:27 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 07:28
Bedeninize sahip çıkın: Sağlam bir beden COVID-19 için en güçlü frendir. Bağışıklığınıza, yemenize içmenize, uyku kalite ve sürenize, aktivite ve egzersizlerinize konsantre olun.
Aklınıza sahip çıkın: Süreç uzadıkça ruh sağlığımız daha fazla etkilenecek. Biliniz ki kaygı, korku, endişe ve panik virüsleri en az koronavirüsün kendisi kadar tehlikeli düşüncelerdir. Olumlu olun ve ensenizi sakın karartmayın.
Ailenize sahip çıkın: Aile en büyük güç, en büyük direnç, en sağlam aidiyettir. Sıkı değil sımsıkı olun, ailenizi dik ve diri tutun. ‘Şefkat ve huzur hapları’nı her gün sabah ve akşam düzenli yutun.
Paranıza sahip çıkın: Sürecin uzayabileceğini dikkate alarak doğru ve akılcı bir mali plan yapın, paranızı pulunuzu dikkatle kullanın, boş ve gereksiz harcamalardan uzak kalın.