Corona virüste ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi

Salgında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Bugüne kadar taburcu olanların sayısı da paylaşıldı.

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Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 06:59

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 594’e çıkarken, kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı.

Bununla birlikte Covid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434’e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481’e

geriledi.

Bugüne kadar Covid-19’dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734’e çıktı.

Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong’da 74’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

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Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.