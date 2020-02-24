Corona virüste ölenlerin sayısı 2 bin 619'a yükseldi

Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 11:22 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 11:48
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.
Afganistan'da ülkede bir kişide corona virüsünün tespit edildiğini paylaştı. Ayrıca ülkede en az 10 kişinin de corona virüsü nedeniyle karantinaya aldığı belirtiliyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.
Çin ayrıca corona virüs salgınıyla mücadele için 14 milyar dolardan fazla para ayrıldığını duyurdu.