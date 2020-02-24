Corona virüste ölenlerin sayısı 2 bin 619'a yükseldi

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Afganistan'da ülkede bir kişide corona virüsünün tespit edildiğini paylaştı. Ayrıca ülkede en az 10 kişinin de corona virüsü nedeniyle karantinaya aldığı belirtiliyor.