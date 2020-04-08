Corona virüste plazma tedavisi işe yarıyor

ntv.com.tr 08.04.2020 - 16:11
Ahmet BAL / ntv.com.tr
Corona virüste aşı çalışmaları devam ederken bilim insanları iyileşen hastaların kanını tedavi için kullanmayı amaçlıyor.
Türkiye dahil dünyada birçok ülke corona virüse yakalandıktan sonra hastalığı atlatan kişilerin kanlarından alınan plazmalarla tedavi girişimlerini başlatmış durumda.
Kanındaki oksijen seviyesi yüzde 80'lere kadar düşen hastaya 11. günde plazma tedavisi uygulandığı ve iki gün sonra hastanın oksijen seviyesinin yüzde 90'nın üstüne çıktığı gözlemlendi.
Normal şartlar altında kandaki oksijen seviyesiin yüzde 95 - 100 arasında olması gerekiyor. Hastanın üç gün içerisinde solunum cihazına ihtiyaç duymayacak seviyeye geldiği belirtildi.