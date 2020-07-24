Corona virüste son durum: ABD yeniden artışa geçti

ŞİLİ'DEKİ CAN KAYIPLAR

Şili'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 116 artarak 8 bin 838'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 371 artarak 338 bin 759'a çıktı.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 311 bin 759, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1670, durumu kritik olanların sayısı ise 258 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 464 bin 640 Covid-19 testinin yapıldığı belirtildi.