Corona virüste son durum: ABD'de vaka sayısı 90 bini aştı

KANADA'DA ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 782'YE ÇIKTI

Kanada’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 206 artarak 5 bin 782'ye yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 48 saatte 206 kişi daha yaşamını yitirirken, ölü sayısı 5 bin 782’ye yükseldi. Vaka sayısı da aynı zaman diliminde 2 bin 463 artarak 75 bin 864’e çıktı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısını da 37 bin 819 olarak açıkladı.

YAŞLILARA BAKAN ASKERLERDE COVİD-19 POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan personel bulunamaması nedeniyle Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yaşlı bakım merkezlerinde görevlendirilen sıhhiye sınıfı askerlerden 5’inin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kanada Ordusundan yapılan açıklamada, iki eyaletteki toplam 30 yaşlı bakım merkezinde toplam 1700 sıhhiye sınıfı askerin görev yaptığı belirtilerek, testi pozitif çıkan askerlerin karantinaya alındığı duyuruldu.