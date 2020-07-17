Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 14 milyonu aştı





Corona virüs salgınında vaka sayısı 14 milyonu aştı. 600 bine yakın insan ölürken hem ABD hem dünya genelinde rekor vaka artışları görüldü. Brezilya'da Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu, Hindistan'da ise 1 milyonu geçti. Salgının geçen aylarda yavaşladığı ABD'de ikinci dalga başladı.

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ntv.com.tr - Reuters 17.07.2020 - 12:20

Corona virüs salgınında ilk vakanın üzerinden yedi aydan uzun bir süre geçti. Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan vakalar tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgına dönüştü.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 14 milyon 3 bin 442’ye ulaştı. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 699 bin 307 kişi Covid-19'a yakalandı.



ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (2 milyon 15 bin 382), Hindistan (1 milyon 20 bin 644), Rusya (759 bin 203), Peru (341 bin 586), Güney Afrika (324 bin 221), Meksika (324 bin 41), Şili (323 bin 698), İspanya (305 bin 935), İngiltere (292 bin 552), İran (269 bin 440), Pakistan (259 bin 999), Suudi Arabistan (245 bin 851) ve İtalya (243 bin 736) oldu. Türkiye'deki vaka sayısı 216 bin 873’e ulaştı.





Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:



"Almanya (201 bin 931), Bangladeş (199 bin 357), Fransa (173 bin 838), Kolombiya (173 bin 206), Arjantin (114 bin 783), Kanada (109 bin 264), Katar (105 bin 898), Irak (88 bin 171), Mısır (85 bin 771), Çin (83 bin 622), Endonezya (83 bin 130), İsveç (76 bin 877) ve Ekvador (71 bin 365)."



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 593 bin 890 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan 8 milyon 322 bin 218 kişi iyileşti, halen 5 milyon 83 bin 806 hasta tedavi görüyor.

Günlük vaka sayısı 16 Temmuz tarihinde rekor kırarak 248 binden fazla artış gösterdi. Covid-19'da toplam vaka sayısının 250 bine ulaşması dört ayı bulmuştu.

Şu anda ilk dört ayda görülen toplam vaka sayısı bir günde görülmeye başlandı.

ABD'DE GÜNLÜK REKOR KIRILDI ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Dünyadaki Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırarak, 3 milyon 698 bin 358'e ulaştı.



Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 950 artarak, 141 bin 150'ye çıktı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 14 bin 738 vakayla Brezilya, 1 milyon 11 bin 787 vakayla Hindistan ve 759 bin 203 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor. New York'ta şu ana kadar 431 bin 380 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 518 kişi hayatını kaybetti.



New York'u 365 bine yakın vakayla California ile 316 bine yakın vakayla Florida takip ediyor. ABD'de Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 45 milyon 718 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 680 bini geçti.

ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 Haziran'dan beri en büyük günlük artışını kaydederek 969 oldu.

ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 138,000'i geçerken, uzmanlar son zamanlardaki vaka

artışlarıyla bu rakamın yükseleceği ve hastaneye yatırılan insan sayısının pek çok eyalette artacağı konusunda uyarıyorlar.

BREZİLYA'DA VAKA SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ Latin Amerika Covid-19 salgınının yeni merkez üssü olarak değerlendiriliyor. Güney Amerika ülkesi ise bölgede Covid-19'dan en çok etkilenen ülke. Brezilya halihazırda hem vaka hem can kaybı sayısında ABD'nin ardından ikinci sıradaydı.

Ülkede dün itibariyle 2 milyon vaka eşiği aşılmış oldu. Brezilya'da toplam can kaybı 77 bine yaklaşırken Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ikinci testi de pozitif çıktı.

HİNDİSTAN'DA ARTIŞLAR DEVAM EDİYOR Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da corona virüs etkisini geç göstermeye başladı. Ancak Hindistan'da vaka sayıları hızla artıyor. Ülkede bir milyon vaka eşiği aşıldı.

Böylece Hindistan vaka sayısında milyonları gören üçüncü ülke oldu. Ülkedeki toplam can kaybı da 25 bin 622 olarak açıklandı.

Dördüncü sıradaki Rusya'da 760 bin, beşinci sıradaki Peru'da ise 341 bin vaka var.