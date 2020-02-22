Corona virüste son durum (Ölü sayısı 2 bin 361)



Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 361'e ulaştı. Fransa'nın ardından İtalya'da da bir kişi hayatını kaybetti. İsrail ve Lübnan'a da sıçrayan virüs nedeniyle İran'da da ölü sayısı 5'e ulaştı.

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NTV 22.02.2020 - 06:40

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgınında tablo ağırlaşıyor.

Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti. HABERE GİT

Çin ana karasında 76 bin 288, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide virüs tespit edildi.

Virüs nedeniyle Çin dışında de ölümler artıyor. Avrupa'da Fransa'nın ardından ikinci ölüm haberi geldi İtalya'dan geldi.

İtalya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki emekli duvar ustası, corona virüs testleri pozitif çıkmış 2 kişiden biriydi. 10 gündür hastanede tedavi görüyordu.

Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide corona virüsü olduğu da kesinleşti.

İtalya Sağlık Bakanı, aldıkları önlemler kapsamında; 10 yerleşimde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

Diğer yandan, Brüksel’de bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi çıkışında basınına konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz" ifadesini kullandı.

Conte, Brüksel’deki zirvenin ardından gece yarısı acil durum değerlendirmesi için Roma'da Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne giderken, burada yaptığı açıklamada ise "Gerekli tüm önlemler alındı, gerekirse başka önlemler de almaya hazırız" dedi.

İran'da 5, Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler birer kişinin ölmesiyle toplam sayı 2 bin 361 oldu.

Yeni tip corona virüsünün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:



Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1.