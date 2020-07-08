Corona virüste son durum: Vaka sayısı 12 milyonu geçti

ntv.com.tr 08.07.2020 - 08:49 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 17:59
İkinci dalga nedeniyle ülkedeki en büyük 2. şehir olan Melbourne'nün karantinaya alındığı Avustralya'da 142 yeni vaka tespit edildi. Ülkede virüse yakalananların sayısı 8 bin 880'e çıktı.
Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1254 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1254 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 741'e, vaka sayısı da 45 bin 305 artarak 1 milyon 668 bin 589'a yükseldi.