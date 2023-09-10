Corona virüste yeni varyant endişesi! Huzurevinde "Pirola" tespit edildi
Corona virüste sonbahar ve kış aylarında enfeksiyon sayısının yeniden artabileceği noktasında uyarıda bulunan uzmanlar, bunun nedenleri arasında yeni keşfedilen "Pirola" varyantını gösteriyor. İsrail'de PCR testlerini yeniden başlatan bu varyant, bu kez de İngiltere'deki bir huzurevinde görüldü.
Vakalar yeniden arttı, Covid-19 endişesini bir kez daha gündeme geldi.
"Pirola" adlı varyantın daha bulaşıcı olduğunun dile getirilmesi endişe yaratmaya başladı.