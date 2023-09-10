Corona virüste yeni varyant endişesi! Huzurevinde "Pirola" tespit edildi

İsrail'de bildirilmemiş "Pirola" vakalarının sayısının daha önce teyit edilenden önemli ölçüde daha yüksek olduğu söyleniyor.

İlk çalışmalar, yeni varyantın önceki enfeksiyonların ve ayrıca aşıların neden olduğu bağışıklığı atlayabildiğini gösterdi.