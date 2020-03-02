Corona virüsten korunmak için nasıl beslenmeli?

Şu ana kadar corona virüse karşı etkili bir ilaç bulunamadı. Uzmanlara göre yakın bir sürede de muhtemelen bulunmayacak. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na göre bu nedenle korunma meselesi bir numaralı silahımız. Kişisel temizlik, beslenme, uyku ve diğer bildik yöntemler, bu salgından korunmada son derece etkili. Müftüoğlu'na göre yalnızca corona değil diğer mikroplardan da korunmanın en etkin gücü bağışıklık sistemini güçlendirmek. Peki bunun için nasıl beslenmeli?

ntv.com.tr 02.03.2020 - 08:40

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na göre yalnızca corona değil diğer mikroplardan da korunmanın en etkin gücü bağışıklık sistemini güçlendirmek. Sistemin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında protein zengini besinler var.  

CORONA'DA SON DURUM

Hayvansal ürünlerden sakatat, süt ürünleri, deniz ürünleri, yumurta (tabii ki iyice pişirerek), bitkisel besinlerden bakliyat ve kuruyemişler en etkili protein kaynaklarımız.
Ama bize sadece protein yetmiyor. Bağışıklığın gücüne güç katan antioksidanları, vitamin ve mineralleri de (taze sebze ve meyveleri, tam tahıllıları, baharatları) her zamankinden daha düzenli yiyip içmemiz lazım.
Özellikle sülfür ve terpen zengini sebzeler (lahana, karnabahar, soğan, sarımsak, turp, tere, roka, nane, fesleğen ) antosiyanin deposu koyu kırmızı, mor, siyah renkli sebze ve meyveler işe yarayabilirler.
Propolisin antiseptik ve antioksidan gücü de akılda tutulmalı...

BİR TAKVİYE LAZIM MI?

Hemen herkes “Bağışıklığım güçlü olsun" diyerek destek hapları peşinde. Kimi probiyotik, propolis, kimi C ve D vitamini, kimi de bitkisel çözümlerde çare arıyor. Kısacası bağışıklık destekleri neredeyse yok satıyor. Bu listeye daha önceki yayınlarda etkili olabilecekleri anlaşılan şu antioksidanlar da eklenebilir:

- Selenyum

- Çinko

- Alfa Lipoik Asid

- N Asetil Sistein

NOT: Bu antioksidanların özellikle solunum yolu mukozasının korunmasında ve akciğerlerde krize, solunum yetmezliğine sebep olan iltihabi yanıtların azaltılmasında etkili olabileceklerini düşündüren bilimsel veriler var. 

EV ÇÖZÜMÜ... KOLONYA İŞE YARAR MI?

Yarar! Sadece kolonya değil yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren her türlü çözelti virüsü yok edebiliyor. Alkol iceren islak mendiller ve antiseptikler de zaten bu nedenle öneriliyor. Şüpheli her temastan sonra siku bir el yıkama ve mümkünse kolonya ya da başka bir dezenfektandan faydalanmak etkili bir önlem. 

YILGINLIK VE PANİK YOK, İYİLEŞENLER DAHA FAZLA

Koronavirüs meselesi önemli. Tamam ama "enseyi bu kadar karartmanın" ve neredeyse bir tür yılgınlık ve panik duygusu denizinde boğulma hali yaşamanın da bir anlamı yok. Nedeni şu: Hem Dünya Sağlık Örgütü, hem de ülkemizdeki uzmanlar, eldeki ilaçlarla bile (klorokin ve oseltamivir) oldukça iyi neticeler alındığını, diğer bazı antiviral ilaçlar ile de ümit veren neticelere ulaşıldığını açıkladılar. 

Dün konuştuğum bir enfeksiyon hastalıkları hocamız da benimle aynı fikirde. Korkuyu abartmayalım. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ölenlerden çok daha fazla olduğunu unutmayalım... 

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