Corona virüsten korunmak için nasıl beslenmeli?

ntv.com.tr 02.03.2020 - 08:40
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na göre yalnızca corona değil diğer mikroplardan da korunmanın en etkin gücü bağışıklık sistemini güçlendirmek. Sistemin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında protein zengini besinler var.
Hemen herkes “Bağışıklığım güçlü olsun" diyerek destek hapları peşinde. Kimi probiyotik, propolis, kimi C ve D vitamini, kimi de bitkisel çözümlerde çare arıyor. Kısacası bağışıklık destekleri neredeyse yok satıyor. Bu listeye daha önceki yayınlarda etkili olabilecekleri anlaşılan şu antioksidanlar da eklenebilir:
- Selenyum
- Çinko
- Alfa Lipoik Asid
- N Asetil Sistein
NOT: Bu antioksidanların özellikle solunum yolu mukozasının korunmasında ve akciğerlerde krize, solunum yetmezliğine sebep olan iltihabi yanıtların azaltılmasında etkili olabileceklerini düşündüren bilimsel veriler var.
Yarar! Sadece kolonya değil yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren her türlü çözelti virüsü yok edebiliyor. Alkol iceren islak mendiller ve antiseptikler de zaten bu nedenle öneriliyor. Şüpheli her temastan sonra siku bir el yıkama ve mümkünse kolonya ya da başka bir dezenfektandan faydalanmak etkili bir önlem.
Koronavirüs meselesi önemli. Tamam ama "enseyi bu kadar karartmanın" ve neredeyse bir tür yılgınlık ve panik duygusu denizinde boğulma hali yaşamanın da bir anlamı yok. Nedeni şu: Hem Dünya Sağlık Örgütü, hem de ülkemizdeki uzmanlar, eldeki ilaçlarla bile (klorokin ve oseltamivir) oldukça iyi neticeler alındığını, diğer bazı antiviral ilaçlar ile de ümit veren neticelere ulaşıldığını açıkladılar.
Dün konuştuğum bir enfeksiyon hastalıkları hocamız da benimle aynı fikirde. Korkuyu abartmayalım. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ölenlerden çok daha fazla olduğunu unutmayalım...