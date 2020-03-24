Corona virüsü atlatanların sayısı 102 bini geçti

Almanya'da 29 bin 56 vakadan 453'ü, Fransa'da 19 bin 856 vakadan 2 bin 200'ü, İsviçre'de 8 bin 795 vakadan 131'i, İngiltere'de 6 bin 650 vakadan 135'i, Hollanda'da 4 bin 749 vakadan 2'si, Avusturya'da 4 bin 517 vakadan 9'u, Belçika'da 3 bin 743 vakadan 401'i, Norveç'te 2 bin 625 vakadan 6'sı, Portekiz'de 2 bin 60 vakadan 14'ü, İsveç'te 2 bin 59 vakadan 16'sı, Danimarka'da bin 460 vakadan 1'i, Çekya'da bin 289 vakadan 7'si, İrlanda'da bin 125'ten 5'i, Lüksemburg'ta 875 vakadan 6'sı, Finlandiya'da 700 vakadan 10'u, Yunanistan'da 695 vakadan 29'u, İzlanda'da 588 vakadan 51'i, Romanya'da 576 vakadan 73'ü iyileşti.