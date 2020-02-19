Corona virüsü İran’da 2 can aldı (Corona virüste son durum)

Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.
Söz konusu yeni can kayıplarının 132’si, yeni vakaların da 1693’ü Covid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.
Çin Devlet Televizyonu; Wuhan hastanesi başhekimi doktor Liu Zhiming'in virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Doktor Zhiming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı. Çinli doktor da Corona virüs ile mücadelede üst düzey bir çaba gösteriyordu
İran'ın Kum kentinde yeni tip Corona virüs nedeniyle 2 İran vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.