Corona virüsü tespit etmek için geliştirilen ev tipi antikor testi nedir ve ne zaman kullanılabilir?

ANTİKOR TESTLERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Eğer testler işe yararsa, semptomları olan doktorların ve hemşirelerin daha önce Covid-19 olup olmadıklarını bilmelerine izin vererek, erken çalışmaya dönmelerini ve hastalara bulaşma korkusu olmadan onları tedavi etmelerini sağlayabilir. Virüse bağışıklığı olduklarını öğrenen kişiler sosyal mesafeyi durdurabilir ve nispeten normal bir yaşama dönebilirler.

Testler, enfekte olan ancak hiçbir semptom göstermeyen kişileri tanımlamak da dahil olmak üzere hastalığın yayılması hakkında daha iyi bir tablo oluşturmasına izin verebilir.