Corona virüsü tespit etmek için geliştirilen ev tipi antikor testi nedir ve ne zaman kullanılabilir?

Yeni tip corona virüs(Covid-19) nedeniyle enfekte olanların sayısı yarım milyonu geçti, ölü sayısı ise 25 bine yaklaştı. Bununla birlikte corona virüs 100’ü aşkın ülkede ekonomi ve sosyal hayata çeşitli olumsuz etkiler bırakabilir. Henüz bir aşının bulunmadığı hastalığa ilişkin geliştirilen antikor testinin insanların bağışıklığını test ederek işe ve toplumsal hayata daha erken dönebileceği düşünülüyor. Peki 15 dakikada sonuç veren antikor testi nedir ve nasıl kullanılır?

ntv.com.tr - AFP - Reuters 27.03.2020 - 13:59 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 14:00

Independent’ta yer alan habere göre yaklaşık 12 bin corona virüs vakasının  bulunduğu ve  şu ana kadar 578 ölümün bildirildiği İngiltere’de, hükümet sağlık personeline ve halka yarar sağlayacağını umarak 3,5 milyon antikor testi aldı.  

İngiltere Halk Sağlıklığı Ulusal Enfeksiyon Servisi Müdürü Profesör Sharon Peacock,  Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında milletvekillerine testlerin laboratuvarlarda doğruluğunu kontrol ettiğini ve birkaç gün içinde kullanıma hazır olabileceğini söyledi.  Test kitlerinin Amazon ve eczaneler aracılığıyla halka dağıtılacağını söyledi.

Ancak, İngiltere’nin baş tıbbi danışmanı Profesör Chris Whitty, ev tipi test kitlerinin çevrimiçi ortamda satılması fikrine karşı çıkarak, sağlık çalışanlarının antikor testlerine öncelikle ulaşması gerektiğini vurguladı.

 

EV TİPİ ANTİKOR TESTİ NEDİR?

15 dakikada sonuç veren antikor testleri,  bir kişinin kanındaki Covid-19 antikorlarını tespit etmek için tasarlandı.  Antikorlar, bakteri ve virüsler gibi istilacılarla savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan  proteinler. Antikorların  kandaki varlıkları, vücudun hastalıkla savaştığını ve bu nedenle yeniden enfeksiyondan muaf olma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Test kiti hamilelik testine benzer bir şekilde çalışıyor. Kişi parmağını batırarak bir damla kanını iki tip antikor için analiz ediyor ve sonuç 15 dakika içinde ortaya çıkıyor.  

TEST CORONA VİRÜSÜNÜZ OLUP OLMADIĞINI SÖYLEYECEK Mİ?

Hayır. Antikor testi, bir kişinin daha önce Covid-19 olup olmadığını doğrulayabilir, ancak şu anda birisinin hastalığa sahip olup olmadığını ve başkaları için bir risk olup olmadığını tespit etmez. Yani, bu kitler İngiltere’de corona virüs şüphesi nedeniyle evde kendini izole eden sağlık çalışanlarının işe geri dönmesini sağlayamayacak.

ANTİKOR TESTLERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Eğer testler işe yararsa,  semptomları olan doktorların ve hemşirelerin daha önce Covid-19 olup olmadıklarını bilmelerine izin vererek, erken çalışmaya dönmelerini ve hastalara bulaşma korkusu olmadan onları tedavi etmelerini sağlayabilir. Virüse bağışıklığı olduklarını öğrenen kişiler sosyal mesafeyi durdurabilir ve nispeten normal bir yaşama dönebilirler.

Testler, enfekte olan ancak hiçbir semptom göstermeyen kişileri tanımlamak da dahil olmak üzere hastalığın yayılması hakkında daha iyi bir tablo oluşturmasına izin verebilir.

TESTİN DOĞRU SONUÇ VERDİĞİNDEN EMİN OLABİLİR MİSİNİZ?

Henüz değil. Sağlık uzmanları, antikor testlerini kullanıma sunulmadan önce doğru olduklarından emin olmak için şu anda Oxford'daki bir laboratuvarda kontrol ediliyor.

Hükümetin Baş Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance, testlerin planlanandan daha geç gerçekleştirilebileceği anlamına gelse bile, doğruluğun önemli olduğunu söyledi.

HALK TEST KİTLERİNİ SATIN ALABİLECEK Mİ?

 Profesör Peacock,  15 dakikada sonuç veren test kitlerinin, evde karantinada bulunanlar için  Amazon’da, çıkıp dolaşabilenler için ise cadde eczanelerinde satışa sunulacağını açıkladı.  

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