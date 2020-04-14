Corona virüsü yenen hemşire ve doktorlara çiçeklerle teşekkür

Bu süreç içerisinde bazı sağlık çalışanlarının da virüse yakalandığını ve yapılan tedavi ile sağlıklarına kavuştuklarını anlatan Odabaş, şöyle devam etti:

"Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde görev yapan genç doktor arkadaşımız Birol Balçın, Kovid kliniklerinde özveriyle mücadele ederken enfekte oldu. Bir süre hastanede yatıp çıktı ve tekrar işbaşı yaptı. Ayrıca daha önceden takip ettiği bir meslektaşımıza plazmasını da vererek, onun tedavisine katkıda bulundu. Anestezi Kliniği'nin genç asistanlarından doktor Burcu Sarı da görev yaparken rahatsızlandı, tedavi oldu ve yeniden göreve başladı. Genç hemşire arkadaşımız Gamze Sarı da hastalandı, klinikte yattı. Klinikte yatarken de aynı zamanda hastalara yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aile hekimi doktor Hakan Gedikoğlu da zorlu bir süreçten sonra sağlığına kavuştu. Sıkıntılı seyreden bir hastalık. Sevincimiz arkadaşlarımızın sağlıklarına kavuşmuş olması."