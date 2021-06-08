Corona virüsün "alfa" varyantı nasıl bu kadar güçlendi? Dünyaya kısa sürede hakim olan mutasyonun gizemi çözüldü

BAĞIŞIKLIK TEPKİSİNİ AZALTIYOR

San Francisco'daki California Üniversitesi'nde moleküler biyolog ve yeni çalışmanın ortak yazarı olan Nevan Krogan, “Bu durum olağan dışı. Daha önceki araştırmalarda, Orf9b'nin Tom70 adlı bir insan proteinine kilitlenen viral bir protein ürettiğini keşfetmiştik. Tom70 istilacı bir virüs karşısında bir hücrenin interferon salınımı için esastır” ifadelerini kullandı.



Tüm kanıtları bir araya getiren Dr. Krogan ve meslektaşları, Alfa varyantının çok daha fazla Orf9b proteininin üretimini zorlayan bir mutasyon taşıdığını söyledi. Bu proteinler, insan Tom70 proteinlerini toplayar, interferon üretimini ve tam bir bağışıklık tepkisini azaltıyor. Saldırıya karşı korunan virüsün kendi kopyalarını oluşturma olasılığı haliyle daha yüksek oluyor.