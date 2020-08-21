Corona virüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

Yeni tip corona virüs salgını sadece solunum yollarını değil aynı zamanda cildi de etkiliyor. Covid-19 ayak parmaklarından kafaya kadar insan derisinde bir takım semptomlara neden oluyor. Tespit edilen sekiz yaygın semptom bulunuyor. İşte yeni tip koronavirüs nedeniyle cildinizde meydana gelebilecek değişiklikler;

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ntv.com.tr 21.08.2020 - 12:06

MAKÜLOPAPÜLER KABARIKLIKLAR



Hastalarda en yaygın görülen Covid-19'a bağlı cilt sorunlarının başında makülopapüler kabarıklıklar geliyor. Deri yüzeyinde küçük kırmızı noktalar şeklinde ortaya çıkıyor.

KIRMIZI GÖZLER



Konjunktivit olarak da adlandırılan kırmızı gözler corona virüse yakalanmış hastalarda görülen bir diğer sorun.

COVID PARMAKLAR



Corona virüs parmaklarda geniş çaplı deri tahrişlerine yol açıyor. Sıklıkla ayak parmaklarında ve topuklar da görülse de el bölgesinde de aynı sorunla karşılaşmak mümkün. Covid parmakları yüzey alanı olarak makülopapüler kabarıklıklardan daha büyük.

KURDEŞEN ÇIKARMAK



Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle görülen bir diğer cilt problemi de kurdeşenler. Kırmızı ya da pembe şeklinde ortaya çıkan kurdeşen genellikle kısa süreli oluyor. Ancak 10 güne kadar sürekli kurdeşen çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

KABARCIKLAR



Su kabarcığı ya da keseli kabarıklıklar yine tüm vücudu etkileyen corona virüs rahatsızlıkarından. Bulgulara göre su kabarcıkları çoğunlukla elde olmak üzere hastalığın ilk zamanlarında görülüyor. Orta şiddette geçecek hastalıklara işaret ettiği ifade ediliyor.

DAMARLARDA MAVİLİK



Livedo retikülaris ya da damarların maviye dönüşmesi Covid-19 hastalarında görülen cilt problemlerinden bir diğeri. Cilt morarmış bir görüntüye de sahip oluyor ve ileri yaşlı insanlarda hastalığın sert geçeceğine işaret ediyor.

İLTİHABA BAĞLI KIZARIKLIKLAR



Çocuklarda görüldüğü belirtilen bağışıklıkla ilişki bu sorunda çocukların vücutlarında iltihaba bağlı geniş kızarıklıklar görülüyor. Görece daha nadir olduğu belirtilen bu komplikasyonla Covid-19'a yakalandıktan üç ay sonra bile karşılaşmak mümkün.

SAÇ KAYBI



Doktorlar ağır geçen corona virüs hastalığının ardından saç dökülmesiyle karşılaştıklarını aktarıyor. Aşırı stresli durumlarda vücudun "önemsiz işlevleri" durdurması nedeniyle saçlar dökülüyor. Hastalık sonrası düzenli demir alımıyla saçların yeniden çıkacağı aktarıldı.