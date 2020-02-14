Corona virüsün (Covid-19) fotoğrafları yayınlandı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) fotoğraflarını yayınladı.

DHA 14.02.2020 - 13:03





ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (NIH) bünyesindeki enstitülerden biri olan NIAID, SARS-CoV-2 önceki adıyla 2019-nCoV olarak bilinen corona virüsün fotoğrafını yayınladı.

Enstitünün Montana eyaletinde yer alan Hamilton’daki laboratuvarı, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında corona virüsün görüntülerini üretti. Enstitünün yazılı yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2’nin, Aralık 2019’da ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen ve küresel bir halk salığı tehdidi haline geldiği belirtildi. Açıklamada corona virüslerin taç benzeri bir görünümünün olduğu bildirildi.

Ayrıca, NIAID, Covid-19’e dair yapılan aşı geliştirme çalışmalarının da bir görüntüsünü paylaştı.